Федералы выделяют 77 миллионов на восстановление сгоревшего города

Прошлым летом в Британской Колумбии бушевали сильные пожары.

Почти год прошел с тех пор, как городок Литтон практически полностью сгорел во время лесных пожаров. Федеральное правительство наконец-то объявило о 77-миллионной помощи, которая должна помощь восстановить разрушенный город в Британской Колумбии.

Большая часть денег пойдет на строительство новых пожаробезопасных общественных зданий. Также копейка перепадёт и владельцам сгоревших домов – снова таки на строительство огнеупорных зданий.

Из этой суммы 7 миллионов пойдут на программу перезапуска бизнеса, которая поможет предприятиям снова встать на ноги.

Жители благодарны за финансирование, они удивляются, почему нужно было столько времени, чтобы предоставить помощь.

“Это было бы здорово 10 месяцев назад, но теперь многие владельцы бизнеса не смогут восстановиться, — говорит Меган Фандрич, которая владела арт-кафе Klowa, пока оно не сгорело. – Стоимость строительства выросла, а политические ограничения — нет”.