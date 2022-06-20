США или Канада? Пять самых дорогих городов по обе стороны от границы

Цены растут везде.
Новое исследование показывает, что четыре из пяти самых дорогих городов по обе стороны границы находятся в Канаде. Исследование учитывало стоимость жизни и уровень доходов.
Данные канадской страховой компании PolicyAdvisor показывают, что дороже всего жить в Нью-Йорке, Миссиссоге, Ванкувере, Гамильтоне и Торонто.
В ходе исследования были изучены 10 самых густонаселенных городов в каждой стране. Была сопоставлена средняя стоимость восьми предметов первой необходимости, товаров и услуг. Среди них оказались:
- билет в кино
- обед в ресторане
- бутылка воды
- капучино
- месячный абонемент в тренажерный зал
- одноразовый проезд в общественном транспорте
- месячный проездной на общественный транспорт
- арендная плата за жильё за один месяц.
Кроме сравнения затрат исследование также учитывало средний доход жителей каждого города.
“Эти данные содержат некоторые неожиданные результаты. Хотя некоторые крупные города в Северной Америке могут восприниматься как города с более низкой стоимостью жизни, с учетом средней заработной платы в этом районе это не так однозначно”, – говорят исследователи.
Самым дорогим городом в Канаде и вторым в общем рейтинге оказалась Миссисога.
Несмотря на то, что жилье и общественный транспорт стоит сопоставимо с Торонто и Ванкувером, уровень зарплат тут заметно ниже.
Монреаль занял 10-е место в рейтинге, пропустив вперёд Оттаву. Замыкают двадцатку Эдмонтон и Калгари.