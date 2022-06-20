США или Канада? Пять самых дорогих городов по обе стороны от границы

Новое исследование показывает, что четыре из пяти самых дорогих городов по обе стороны границы находятся в Канаде. Исследование учитывало стоимость жизни и уровень доходов.

Данные канадской страховой компании PolicyAdvisor показывают, что дороже всего жить в Нью-Йорке, Миссиссоге, Ванкувере, Гамильтоне и Торонто.

В ходе исследования были изучены 10 самых густонаселенных городов в каждой стране. Была сопоставлена ​​средняя стоимость восьми предметов первой необходимости, товаров и услуг. Среди них оказались:

билет в кино

обед в ресторане

бутылка воды

капучино

месячный абонемент в тренажерный зал

одноразовый проезд в общественном транспорте

месячный проездной на общественный транспорт

арендная плата за жильё за один месяц.

Кроме сравнения затрат исследование также учитывало средний доход жителей каждого города.

“Эти данные содержат некоторые неожиданные результаты. Хотя некоторые крупные города в Северной Америке могут восприниматься как города с более низкой стоимостью жизни, с учетом средней заработной платы в этом районе это не так однозначно”, – говорят исследователи.

Самым дорогим городом в Канаде и вторым в общем рейтинге оказалась Миссисога.

Несмотря на то, что жилье и общественный транспорт стоит сопоставимо с Торонто и Ванкувером, уровень зарплат тут заметно ниже.

Монреаль занял 10-е место в рейтинге, пропустив вперёд Оттаву. Замыкают двадцатку Эдмонтон и Калгари.