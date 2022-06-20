Монреаль в Книге рекордов Гиннеса: в городе произведено рекордное количество слизи

Канада бъет ещё один рекорд – в стране не виданный ранее уровень вакансий.

Группа из почти 500 детей и взрослых собралась в Монреальском научном центре в воскресенье. Они побили мировой рекорд по “самому большому уроку слизи”.

Под руководством преподавателя химии Янника Бержерона участники приготовили сотни порций слайма – вязкой, тягучей и красочной слизи.

В общей сложности слайм готовили 491 человек. Во время предыдущего рекорда в подобном уроке участвовало 250 человек.

Благодаря онлайн-урокам создание слайма стало популярным домашним экспериментом для детей за последние несколько лет. Билеты на урок-рекорд были раскуплены в течение трёх дней.

Мероприятие было проведено совместно с выставкой мировых рекордов Гиннеса, которая открыта до 5 сентября.