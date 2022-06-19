Итоги недели 13-19 июня 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась третья неделя календарного лета. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Федеральное правительство сообщает, что обслуживание канадского приложения COVID Alert будет прекращено в ближайшие дни. Приложение было запущено летом 2020 года в начале пандемии. Оно позиционировались как способ предупредить людей, если они были в тесном контакте с кем-то, кто был заражен COVID-19. При этом оно не собирало персональные данные. Федеральный министр туризма Рэнди Буассонно заявил, что либеральное правительство сосредоточено на устранении длительных задержек, с которыми сталкиваются путешественники в крупных аэропортах Канады. Он уверяет, что проблема решится за “считанные недели”. Буассонно акцентировал внимание, что он не доволен сообщениями о том, что канадцы часами ждут, чтобы пройти через стандартные контрольно-пропускные пункты. Требования об обязательной вакцинации для внутренних поездок на самолетах и ​​поездах, и даже для международных поездок будут приостановлены со среды, 15 июня. Федеральное правительство готовится сделать соответствующее заявление во вторник. Что же касается иностранных граждан – они всё ещё должны быть полностью вакцинированными для въезда в Канаду. Город Монреаль остаётся эпицентром вспышки обезьяньей оспы в Канаде. Количество заболевших продолжает расти, и город меняет свой подход к сдерживанию распространения редкого заболевания. Общественное здравоохранение Монреаля сообщило о 132 подтвержденных случаях заражения вирусом в Квебеке, в том числе 126 в Монреале по состоянию на минувший вторник. Сильный шторм, пронесшийся по Квебеку 21 мая, обойдется компании Hydro-Québec как минимум в 70 миллионов долларов. Об этом говорит опубликованный во вторник отчет компании о крупных авариях и проведенной работе по их устранению. В тот день ветер достигал скорости 150 км в час. Свадебных чиновников Квебека обязали выдавать свидетельства о браке только на французском языке. Это решение уже нанесло удар по “свадебному туризму” в Монреале. Сразу же возник вполне логичный вопрос – а на каком языке теперь будут выдавать свидетельства о рождении и о смерти? Власти Канады удовлетворили лишь восемь из 774 заявок на компенсации гражданам, которые пострадали от побочных эффектов вакцин против коронавирусной инфекции. Квебек накануне экономического спада? Экономисты предупреждают, что шансы на наступление рецессии высоки Только что министр финансов Квебека Эрик Жирар (Eric Girard) заявил, что в 2023 году возможность рецессии (экономического спада) оценивается его министерством, как примерно вероятность в 35%. Лидер Палаты представителей правительства Марк Холланд внес предложение о приостановке требования о вакцинации в четверг. Оно получило единодушную поддержку со стороны всех сторон. Однако действующий в Палате представителей мандат на ношение масок остается в силе. Этим летом в Монреаль возвращается один из любимых праздников – Фестиваль салютов После пары лет вынужденного перерыва, Монреаль вновь окунётся в праздничную магическую атмосферу вечерних салютов – мы вновь встречаем международный фестиваль Огней Лото-Квебека.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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