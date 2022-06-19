Итоги недели 13-19 июня 2022 года

Завершилась третья неделя календарного лета. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.
- Федеральное правительство сообщает, что обслуживание канадского приложения COVID Alert будет прекращено в ближайшие дни. Приложение было запущено летом 2020 года в начале пандемии. Оно позиционировались как способ предупредить людей, если они были в тесном контакте с кем-то, кто был заражен COVID-19. При этом оно не собирало персональные данные.
- Федеральный министр туризма Рэнди Буассонно заявил, что либеральное правительство сосредоточено на устранении длительных задержек, с которыми сталкиваются путешественники в крупных аэропортах Канады. Он уверяет, что проблема решится за “считанные недели”. Буассонно акцентировал внимание, что он не доволен сообщениями о том, что канадцы часами ждут, чтобы пройти через стандартные контрольно-пропускные пункты.
- Требования об обязательной вакцинации для внутренних поездок на самолетах и поездах, и даже для международных поездок будут приостановлены со среды, 15 июня. Федеральное правительство готовится сделать соответствующее заявление во вторник. Что же касается иностранных граждан – они всё ещё должны быть полностью вакцинированными для въезда в Канаду.
- Город Монреаль остаётся эпицентром вспышки обезьяньей оспы в Канаде. Количество заболевших продолжает расти, и город меняет свой подход к сдерживанию распространения редкого заболевания. Общественное здравоохранение Монреаля сообщило о 132 подтвержденных случаях заражения вирусом в Квебеке, в том числе 126 в Монреале по состоянию на минувший вторник.
- Сильный шторм, пронесшийся по Квебеку 21 мая, обойдется компании Hydro-Québec как минимум в 70 миллионов долларов. Об этом говорит опубликованный во вторник отчет компании о крупных авариях и проведенной работе по их устранению. В тот день ветер достигал скорости 150 км в час.
- Свадебных чиновников Квебека обязали выдавать свидетельства о браке только на французском языке. Это решение уже нанесло удар по “свадебному туризму” в Монреале. Сразу же возник вполне логичный вопрос – а на каком языке теперь будут выдавать свидетельства о рождении и о смерти?
- Власти Канады удовлетворили лишь восемь из 774 заявок на компенсации гражданам, которые пострадали от побочных эффектов вакцин против коронавирусной инфекции.
- Квебек накануне экономического спада? Экономисты предупреждают, что шансы на наступление рецессии высоки Только что министр финансов Квебека Эрик Жирар (Eric Girard) заявил, что в 2023 году возможность рецессии (экономического спада) оценивается его министерством, как примерно вероятность в 35%.
- Лидер Палаты представителей правительства Марк Холланд внес предложение о приостановке требования о вакцинации в четверг. Оно получило единодушную поддержку со стороны всех сторон. Однако действующий в Палате представителей мандат на ношение масок остается в силе.
- Этим летом в Монреаль возвращается один из любимых праздников – Фестиваль салютов После пары лет вынужденного перерыва, Монреаль вновь окунётся в праздничную магическую атмосферу вечерних салютов – мы вновь встречаем международный фестиваль Огней Лото-Квебека.
Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.
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