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Общество Дети, семья В Монреале прошел “голый” протест

В Монреале прошел “голый” протест

Olga Fedak Июн 19, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 25 Просмотров

Ветренно, но не сильно холодно. До февральского протеста голеньких веганов не дотягивает.

Десятки человек собрались топлес в парке Мон-Руаяль в полдень в воскресенье. Они пытались поддержать Элойзу Пуассон, которой полиция пыталась запретить загорать с голой грудью в конце мая.

Женщина опубликовала пост, в котором рассказала, что полицейский подошёл к ней и велел прикрыть грудь. Пуассон спросила у полицейских, многим ли мужчинам, гуляющим по парку с голой грудью, было приказано сделать то же самое. Полицейский признал, что не подходил к мужчинам.

Страж порядка ушел, однако позднее вернулся с подмогой. Таким образом уже пятеро полицейских призвали женщину надеть топ.

Пуассон признала, что ей было очень страшно во время разговора с полицией, но она была уверена в своей правоте.

Ни в уголовном кодексе Канады, ни в уставе Квебека не говорится о том, что загорать с голой грудью запрещено.

Пост Пуассон стал вирусным и обрел немалую популярность.

Таким образом в воскресенье защитницы равномерного загара собрались в популярном парке на акцию Liberez les Seins (дословно “освободи титьки”).

“Речь идет не только об изменении мнения людей и изменении их взглядов на женскую грудь. Это протест за гендерное равенство в целом, – говорит организаторша протеста Элис Лакруа. – То, что случилось с Элойзой – совершенно ненормально. Не должны пятеро полицейских бегать вокруг одной женщины, которая делает что-то совершенно законное. Но мы также должны помнить, что кто-то вызвал полицию. Они не просто смотрели на нее. Они звонили и жаловались”.

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