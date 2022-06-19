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Новости В Мире Геополитика для думающих: Президент Молдавии Майя Санду запретила показ новостных и аналитических программ и военных фильмов из РФ

Геополитика для думающих: Президент Молдавии Майя Санду запретила показ новостных и аналитических программ и военных фильмов из РФ

Denis Dankoff Июн 19, 2022 В Мире, Новости, Новости одной строкой, Политика Оставить комментарий 41 Просмотров

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 19 июня 2022.

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления.  Новости одной строкой:

  1. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий в стране показ российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.
  2. Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, — сообщает Bloomberg.
  3. Объекты компании в джунглях Амазонии захватили индейцы из племени ваорани. Они запугали техников, захватили их запасы продовольствия и вынудили остановить работы.
  4. Советники президента США Джо Байдена изучают возможность объявить об официальном запуске кампании по переизбранию политика на пост главы государства весной следующего года.
  5. C 27 мая по 15 июня Россия экспортировала в Индию угля на $331,17 млн — это в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.
  6. Российская база будет размещена еще в одном городе Армении Берде (город в Тавушской области на северо-западе страны), сообщила газета «Жоховурд» со ссылкой на источники в правительстве Армении.
  7. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий в стране показ российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.
  8. Байден заявил, что скоро проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином.
  9. Индия не допустит изменения границы Китаем.
  10. Верховная Рада Украины запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.
  11. В мае Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) внесла новые изменения в свои отраслевые правила для инвестиционных фондов. Ignites Asia сообщила, что одно из положений новых правил CSRC требует от компаний создания аппарата Компартии в своих компаниях.
  12. Операционные системы Windows 10 и 11, их образцы и программу Media Creation Tool запретила скачивать пользователям из России со своего официального сайта американская компания Microsoft.
  13. В Германии решили переходить с газа на уголь.
  14. Новый главнокомандующий армии Великобритании, начальник Генштаба королевства генерал Патрик Сандерс обратился с призывом к британским военнослужащим быть готовыми к новой войне в Европе, притом – против российской армии.

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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