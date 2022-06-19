Геополитика для думающих: Президент Молдавии Майя Санду запретила показ новостных и аналитических программ и военных фильмов из РФ

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 19 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. Новости одной строкой:
- Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий в стране показ российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.
- Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, — сообщает Bloomberg.
- Объекты компании в джунглях Амазонии захватили индейцы из племени ваорани. Они запугали техников, захватили их запасы продовольствия и вынудили остановить работы.
- Советники президента США Джо Байдена изучают возможность объявить об официальном запуске кампании по переизбранию политика на пост главы государства весной следующего года.
- C 27 мая по 15 июня Россия экспортировала в Индию угля на $331,17 млн — это в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.
- Российская база будет размещена еще в одном городе Армении Берде (город в Тавушской области на северо-западе страны), сообщила газета «Жоховурд» со ссылкой на источники в правительстве Армении.
- Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий в стране показ российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.
- Байден заявил, что скоро проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином.
- Индия не допустит изменения границы Китаем.
- Верховная Рада Украины запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.
- В мае Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) внесла новые изменения в свои отраслевые правила для инвестиционных фондов. Ignites Asia сообщила, что одно из положений новых правил CSRC требует от компаний создания аппарата Компартии в своих компаниях.
- Операционные системы Windows 10 и 11, их образцы и программу Media Creation Tool запретила скачивать пользователям из России со своего официального сайта американская компания Microsoft.
- В Германии решили переходить с газа на уголь.
- Новый главнокомандующий армии Великобритании, начальник Генштаба королевства генерал Патрик Сандерс обратился с призывом к британским военнослужащим быть готовыми к новой войне в Европе, притом – против российской армии.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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