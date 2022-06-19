Экономисты прогнозируют ближайшее изменение цен на рынке недвижимости

Экономисты прогнозируют ближайшее изменение цен в Канаде : на 10% в Capital Economics, на 10-20% в BSIF, на 15% в Desjardins, на 15-20% в CIBC, на 20% в BMO market of Capital и на 24% в Oxford Economics

Экономисты прогнозируют ближайшее изменение цен в Канаде : на 10% в Capital Economics, на 10-20% в BSIF, на 15% в Desjardins, на 15-20% в CIBC, на 20% в BMO market of Capital и на 24% в Oxford Economics.

Также следует ожидать, что каждый местный рынок будет иметь разные уровни снижения. Например, снижение цен в Монреале должно быть выше, чем в городе Квебек.

С начала года наблюдается продолжающийся рост числа действующих предложений и продолжающееся снижение продаж в Centris.

“Рыночные условия остаются чрезвычайно жесткими, и доля недвижимости, проданной в результате процесса перепродажи, еще не дает признаков ослабления, вероятно, потому, что значительная часть покупателей все еще делает покупки по ставкам по ипотечным кредитам, которые были гарантированы их финансовым учреждением ранее. Пока уровень перекупленности высок, мы не можем ожидать снижения цен», – считает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в APCIQ.

“Неизбежным является то, что замедление роста цен будет ощущаться все чаще в течение следующих нескольких месяцев, учитывая изменение динамики рынка и большую подверженность новых покупателей повышению фиксированных и, прежде всего, переменных процентных ставок, что еще больше сократит общий объем рынка покупателей, которые смогут претендовать на получение ипотечного кредита”, – продолжает директор.

«Очень маловероятно, что сложные модели смогут точно предсказать, как будет вести себя рынок в течение следующих 24 месяцев, точно так же, как они не смогли предсказать скачок цен во время пандемии», – говорит Чарльз Брант.

В Торонто уже наблюдается значительное снижение цен. Я ожидаю более умеренного уровня снижения цен в Монреале. Я не удивлюсь, если коррекция составит от 5% до 10%.

«Ситуация в настоящее время является беспрецедентной, поскольку никогда еще уровень перекупленности не достиг тех уровней, которые сейчас известны на рынке. С другой стороны, рынок структурно защищен от масштабных и устойчивых изменений, учитывая значительный дисбаланс между спросом и предложением, а также малоразмерный строительный бизнес»,-добавляет Чарльз Брант.

“Резкое снижение уровня перекупленности может привести к значительным корректировкам цен на рынках,которые подверглись наибольшему риску и по определению завышены. Это будет эпизод, который, вероятно, и относительно кратковременный, но будет более или менее акцентирован в зависимости от региона Квебека. Этот сценарий предполагает отсутствие экономического спада. Если это так, коррекция цен будет серьезной”.

Как покупатель, вы можете быть более терпеливыми, зная, что безудержного повышения цен не предвидится. Возможно, вы будете покупать дешевле, но ваши ипотечные платежи будут выше.

Если произойдет снижение цен, и вы захотите продавать и покупать впоследствии, вы будете продавать дешевле, но вы будете покупать по более низкой цене. Таким образом, чистый эффект для вас будет незначительным. С другой стороны, если вы не планируете покупать позже, я бы посоветовал вам быстро выставить свой дом на продажу.

Для домовладельцев, которые приобрели до пандемии, любое снижение цен сведет на нет лишь часть роста за последние несколько лет. Это не драматично.

Первые покупатели, которые недавно совершили покупку, подвергаются наибольшему риску, особенно если они приобрели за дополнительную плату. Стресс-тест заставил этих покупателей прогнозировать финансовую подушку безопасности в случае повышения ставок. Что касается риска потерять работу, даже если экономика замедлится, мы находимся в ситуации нехватки рабочей силы. Я не ожидаю заметного роста уровня безработицы.

Не исключено, что цены снова начнут расти уже в 2024 году. В эти времена повышения уровня инфляции и процентных ставок я советую домовладельцам, которые не хотят продавать, переоценить свой бюджет и перестать читать тревожные прогнозы, – говорит Чарльз Брант.

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