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Кольцо в центре Монреаля. Фото из газеты Journal de Montréal.

Братство монреальского кольца ликует – кольцо установлено

Megan Jorgensen Июн 19, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 8 Просмотров

В центре Монреаля установлено огромное кольцо – символ единства истории города и наших дней (согласно пояснению архитектора проекта)

Кольцо в центре Монреаля установлено. Новая достопримечательность города. Наша преле-сссс-ть!

“Весь Монреаль” уже рассказывал о проекте установки гигантского кольца в самом центре города – перед комплексом Place Ville-Marie, где начинается коротка, но самая центральная улица Монреаля McGill College.

И вот в субботу, 18 июня, кольцо было торжественно установлено. На последнем этапе работы велись бригадами в несколько десятков рабочих и инженеров, работали три крана. Диаметр сооружения – 30 метров. Его вес – 24 тонны. Кольцо было изготовлено в США и собрано в Труа-Ривьер. Стоимость проекта – 5 миллионов долларов (включая изготовление, монтаж и подготовительные работы), но лишь 10% затрат на сооружение и установку пришлись на оплату работы в США, остальные деньги потрачены городом в Квебека. Работы были поручены известной строительной компании Ivanhoé Cambridge, а надзор за работами вела фирма архитекторов Claude Cormier + Associés.

Главный архитектор проекта, месье Клод Кормье (Claude Cormier) пояснил, что кольцо является как бы символом истории Монреаля, знаком, который соединяет двести лет истории города и наши дни (почему “двести лет”, архитектор не пояснил – город был основан в 1642 году, вообще-то).

Желающих посетить новую достопримечательность Монреаля предупреждают, что в первые пару дней после установки нового кольца собираться около него большими группами нельзя, место будет огорожено, что вызвано мерами предосторожности – кольцу надо “отстояться”.

Пока непонятно, надолго ли кольцо устроилось в центре города – если не будет протестов и каких-нибудь неприятностей, то город рассчитывает на то, что оно простоит долгие годы. Но пока есть возможность того, что его уберут осенью.

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