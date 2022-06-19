Маршруты выходного для тех, кто решил провести выходные в США

Как монреальцам с пользой провести выходные дни в США и не устать от поездки на расстоянии менее двух часов езды от Монреаля

Несколько туристических маршрутов по США для тех монреальцев, кто желает провести выходные с пользой и не хочет далеко ездить.

Если кто-то из жителей Монреаля и окрестностей не знал о возможностях краткого отдыха в стране южных соседей, когда в США можно провести буквально несколько часов и насладиться заслужнным отдыхом после напряжённой трудовой недели, то вот несколько советов (тем более, что теперь ограничений на поездки почти и не осталось):

Всего в часе езды от Монреаля (и меньше для жителей Монтережи), находится прекрасный песчаный пляж на берегу озера Шамплен (расширение реки Гудзон) в Платсбурге, на границе между Канадой и США. Пляж чистый, спокойный, можно расставить зонтики, есть игровые площадки для детей. Вокруг расположены кафе, ресторанчики, бар, киоски сувениров. Стоянка платная, но цена не заоблачная. Сам пляж бесплатный. Парк High Falls и его красивый водопад. В самом парке множество тропинок, есть места для кемпанга. Водопад примерно 50 митеров высоты, хотя объём воды небольшой. Купаться в нём нельзя, но неподалёку есть общественный бассейн. Вход в парк бесплатный, можно брать животных с собой. Парк находится в городе Chateaugay в штате Нью-Йорк (не путать с одноименным городом в Квебеке, находящемся неподалёку). Аквапарк Jay Peaks в штате Вермонт. Все прелести аквапарков в одном флаконе, начиная от искусственной реки и заканчивая возможностью рухнуть с высоты на страховочную сеть. Есть сектор для маленьких детей. От Монреаля до этого аквапарка примерно 2 часа езды. Любопытнейший музей истории США в городе Burlington (штат Vermont). Выставки сопровождаются анимацией, всё сделано интересно, экспозиции завораживают. Около музея на вечной стоянке стоят несколько исторческих корабликов. Коммерческий цент Champlain в Платтсбурге. Выбор товаров, по словам завсегдатаев, отличается от выбора в монреальских магазинах, а цены на многие из них существенно ниже. Посещение центра само по себе интересно, в нём много приличных ресторанчиков и забегаловок на все вкусы, но необходимо помнить о таможенных правилах – если вы приехали в США только на несколько часов, то всё, что вы купите, облагается налогом при возвращении в Канаду. Если вы провели лишь одну ночь, то вы можете без налога ввезти товары на сумму до 200 канадских долларов. Поля для игры в гольф в Burlington – город славится качеством своих полей для гольфа. Если это ваш спорт, желательно забронировать время за несколько дней. Цены в разных клубах разные, как правило, от 35 до 65 долларов США на сегодняшний день (зависит от времени суток, от выбора поля и прочих факторов). Поход в горы Вермонта. Если восхождения на красивейшие горы – ваше хобби, то эти горы для вас. Самая близкая вершина к Монреалю – это Big Jay Peak. Уровень тропы считается сложным, но за четыре часа можно подняться на вершину. Длина маршрута – менее 9 километров. Но есть и более короткие и менее сложные маршруты на соседствующие вершины. Расстояние от Монреаля – примерно 2 часа на машине. Водная прогулка по озеру Шамплен. Возможностей выбора судна очень много. Все кораблики отправляются из Plattsburgh Boat Basin. Традиционные прогулки длятся примерно два часа, прогулочное судно идёт вдоль живописных берегов озера. Цены не самые дешёвые, но оно того стоит (билет может обойтись в 150 долларов на человека, но скидки на семью или на компанию друзей существенные).

Приятного отдыха!