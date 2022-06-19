Четыре рецепта блюд из кролика
В этом году (как и в прошлом, впрочем), в Квебеке наблюдается нашествие кроликов и зайцев (на самом деле, не так просто отличить зайца от кролика, хотя возможно). В связи с неспровоцированной агрессией кроликов, предлагаем вниманию читательниц (и читателей!) пять рецептов блюд из кролика. А крольчатину можно купить на любом рынке и во многих магазинах деликатесов.
Кролик по-аргентински
Лучше всего этого кролика в Буэнос-Айресе, но если мы не в Латинской Америке, то:
- Покупаем в магазине латиноамериканских продуктов кроличьи лапы
- Снимаем шкурку (часто продаются лапки уже без шкурки), моем под холодной водой
- Посыпаем небольшим количеством муки
- В глубокой кастрюле (лучше чугунной) растапливаем ложку оливкового масла и ложку слиовочного аргентинского масла на четыре лапы
- Обжариваем, переворачивая, лапы со всех сторон
- Рубим мелко две средние морковки (на четыре лапы), две мелкие луковицы, три дольки чеснока и добавляем в крольчатину
- Тушим мясо минут 20 на слабом огне
- Смешиваем 4 столовые ложки уксуса, половину стакана бульона куриного, пару столовых ложек сладкой горчицы, пару столовых ложек густой томат-пасты и добавляем в кастрюлю
- Продолжаем кролика тушить ещё полтора часа на малом огне
- Напеваем песенку “yo quiero y vos lo sabés, los celos no te van bien”
- Выключив огонь, смешиваем тушеное мясо со стаканом сметаны, солим, перчим, накрываем кастрюлю крышкой и даём настояться полчаса в тепле (например, закутав в одеяло или поставив в нагретую, но выключенную духовку
- Подаём с красным вином из Аргентины.
Кролик в горчице
Ингредиенты:
- Кролик
- 300 граммов горчицы
- Два стакана густой сметаны
- Килограмм картошки
- Соль и молотый перец по вкусу
Готовим кролика в горчице:
- Кролика моём, солим, перчим и кладём брюшком вниз на большой противень
- Сверху обильно смазываем половиной порции заготовленной горчицы
- Ставим кролика в предварительно нагретую до 250 градусов духовку и выпекаем минут двадцать
- Чистим картофель, нарезаем кубиками, солим
- Достаем кролика из духовки и переворачиваем на спинку
- Смазываем оставшейся горчицей брюшко
- Раскладываем вокруг кролика картошку и вновь отправляем в духовку на двадцать минут
- Достаем кролика из духовки заливаем сметаной
- Возвращаем в духовку минут на пять
- Подаём с салатом и запиваем белым вином.
Паштет из кролика
Паштеты – далеко не самые легкие в приготовлении блюда. Однако, при сноровке, прилежании и упрямстве человек всего добьется. И даже паштет из кролика – или паштет из зайца, так как готовить однаково – получится вкуснейшим.
Нам понадобятся:
- Потроха и грудка одного кролика (на рынке купить просто)
- Двести граммов шпика
- Двести граммов свиной печенки
- Три средней величины яйца
- Три сушеных белых гриба (можно заменить шампиньонами)
- Пара ломтиков белого хлебушка
- Одна луковица
- Соль, перец, щепотка мускатного ореха
- Панировочные сухари
- Лавровый лист, несколько горошин черного перца
- Немного сливочного масла
Готовим паштет:
- Мясо тушим под накрытой крышкой в небольшом количестве воды вместе с грибами, луком, лавровым листом, перцем. Конечно, все грибы порезали, лук тоже. Тушить до мягкости.
- В самом конце тушения, когда мясо кролика – зайца уже мягкое, добавить потроха и свиную печень.
- Выключить огонь, удалить кости из мяса.
- В оставшемся от тушения мясном соусе размочить хлеб.
- Пропустить мясо, грибы, лук и хлеб через мясорубку.
- В фарш разбить яйца, посолить, поперчить, посыпать щепоткой мускатного ореха.
- Тщательно перемешать и залить мясной соус от тушения.
- Форму смазать маслом и посыпать сухарями
- Выложить в форму шпик, разрезанный полосками
- Сверху выложить фарш и поставить в духовку, где выпекать при средней температуре (скажем 300 градусов Цельсия) до тех пор, пока пашетне покроется жиром (тот выступит на поверхность).
- Дать остыть паштету, нарезать ломтями и подавать в холодном виде.
Кролик по-гречески
Вот как в Апокалипсисе описано начало процесса конца света: “… и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя”.
А пока интересно, в Греции вулканы есть, и когда проснутся, по принципу подражания другим вулканам (между прочим, по-гречески мимикос – это подражательный), мало не покажется. Ну, а пока не проснулись вулканы, готовим и едим кролика по-гречески:
Продукты:
- Кролик
- Полтора кило мелких луковиц
- Пять помидоров
- Десять сладких перцев (болгарских, разноцветных)
- Два-три зубчика чеснока
- Штук 5-8 лавровых листьев
- Два-три стакана оливкового масла 7. масло: 3 стакана
- Полстакана обычного уксуса
- Соль и молотый перец по вкусу.
Готовим кролика по греческому рецепту:
- Чистим, моем кролика, после чего режем мелко – на порционные кусочки
- Режем лук мелко
- Кладем в глубокую большую сковороду куски мяса и треть лука, заливаем маслом и обжариваем на среднем огне, размешивая
- Когда мясо и лук немного обжарятся, добавляем перцы – их не режем!
- Когда мясо станет розовым, заливаем уксус и накрываем сковороду крышкой
- Через пять минут добавляем очищенные и размягченные помидоры и варим три минуты
- Добавляем лавровый лист и чеснок дольками
- Заливаем столько воды, чтобы та покрыла содержимое
- Убавляем огонь до слабого и варим под закрытой крышкой
- Оставшийся лук (две трети – помните?) обжариваем до розового цвета и добавляем в сковороду, когда кролик полуготов, так сказать
- Тушим до готовности, регулярно размешивая
- Подаём с салатом и белым вином.