Четыре рецепта блюд из кролика

В ответ на нашествие зайцев и кроликов, которые заполонили квебекские поля и веси, мы не угрожаем ушастым, но сурово предупреждаем: у нас в запасе есть множество рецептов блюд из крольчатины!

В этом году (как и в прошлом, впрочем), в Квебеке наблюдается нашествие кроликов и зайцев (на самом деле, не так просто отличить зайца от кролика, хотя возможно). В связи с неспровоцированной агрессией кроликов, предлагаем вниманию читательниц (и читателей!) пять рецептов блюд из кролика. А крольчатину можно купить на любом рынке и во многих магазинах деликатесов.

Кролик по-аргентински

Лучше всего этого кролика в Буэнос-Айресе, но если мы не в Латинской Америке, то:

Покупаем в магазине латиноамериканских продуктов кроличьи лапы Снимаем шкурку (часто продаются лапки уже без шкурки), моем под холодной водой Посыпаем небольшим количеством муки В глубокой кастрюле (лучше чугунной) растапливаем ложку оливкового масла и ложку слиовочного аргентинского масла на четыре лапы Обжариваем, переворачивая, лапы со всех сторон Рубим мелко две средние морковки (на четыре лапы), две мелкие луковицы, три дольки чеснока и добавляем в крольчатину Тушим мясо минут 20 на слабом огне Смешиваем 4 столовые ложки уксуса, половину стакана бульона куриного, пару столовых ложек сладкой горчицы, пару столовых ложек густой томат-пасты и добавляем в кастрюлю Продолжаем кролика тушить ещё полтора часа на малом огне Напеваем песенку “yo quiero y vos lo sabés, los celos no te van bien” Выключив огонь, смешиваем тушеное мясо со стаканом сметаны, солим, перчим, накрываем кастрюлю крышкой и даём настояться полчаса в тепле (например, закутав в одеяло или поставив в нагретую, но выключенную духовку Подаём с красным вином из Аргентины.

Кролик в горчице

Ингредиенты:

Кролик

300 граммов горчицы

Два стакана густой сметаны

Килограмм картошки

Соль и молотый перец по вкусу

Готовим кролика в горчице:

Кролика моём, солим, перчим и кладём брюшком вниз на большой противень Сверху обильно смазываем половиной порции заготовленной горчицы Ставим кролика в предварительно нагретую до 250 градусов духовку и выпекаем минут двадцать Чистим картофель, нарезаем кубиками, солим Достаем кролика из духовки и переворачиваем на спинку Смазываем оставшейся горчицей брюшко Раскладываем вокруг кролика картошку и вновь отправляем в духовку на двадцать минут Достаем кролика из духовки заливаем сметаной Возвращаем в духовку минут на пять Подаём с салатом и запиваем белым вином.

Паштет из кролика

Паштеты – далеко не самые легкие в приготовлении блюда. Однако, при сноровке, прилежании и упрямстве человек всего добьется. И даже паштет из кролика – или паштет из зайца, так как готовить однаково – получится вкуснейшим.

Нам понадобятся:

Потроха и грудка одного кролика (на рынке купить просто)

Двести граммов шпика

Двести граммов свиной печенки

Три средней величины яйца

Три сушеных белых гриба (можно заменить шампиньонами)

Пара ломтиков белого хлебушка

Одна луковица

Соль, перец, щепотка мускатного ореха

Панировочные сухари

Лавровый лист, несколько горошин черного перца

Немного сливочного масла

Готовим паштет:

Мясо тушим под накрытой крышкой в небольшом количестве воды вместе с грибами, луком, лавровым листом, перцем. Конечно, все грибы порезали, лук тоже. Тушить до мягкости. В самом конце тушения, когда мясо кролика – зайца уже мягкое, добавить потроха и свиную печень. Выключить огонь, удалить кости из мяса. В оставшемся от тушения мясном соусе размочить хлеб. Пропустить мясо, грибы, лук и хлеб через мясорубку. В фарш разбить яйца, посолить, поперчить, посыпать щепоткой мускатного ореха. Тщательно перемешать и залить мясной соус от тушения. Форму смазать маслом и посыпать сухарями Выложить в форму шпик, разрезанный полосками Сверху выложить фарш и поставить в духовку, где выпекать при средней температуре (скажем 300 градусов Цельсия) до тех пор, пока пашетне покроется жиром (тот выступит на поверхность). Дать остыть паштету, нарезать ломтями и подавать в холодном виде.

Кролик по-гречески

Вот как в Апокалипсисе описано начало процесса конца света: “… и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя”.

А пока интересно, в Греции вулканы есть, и когда проснутся, по принципу подражания другим вулканам (между прочим, по-гречески мимикос – это подражательный), мало не покажется. Ну, а пока не проснулись вулканы, готовим и едим кролика по-гречески:

Продукты:

Кролик

Полтора кило мелких луковиц

Пять помидоров

Десять сладких перцев (болгарских, разноцветных)

Два-три зубчика чеснока

Штук 5-8 лавровых листьев

Два-три стакана оливкового масла 7. масло: 3 стакана

Полстакана обычного уксуса

Соль и молотый перец по вкусу.

Готовим кролика по греческому рецепту:

Чистим, моем кролика, после чего режем мелко – на порционные кусочки Режем лук мелко Кладем в глубокую большую сковороду куски мяса и треть лука, заливаем маслом и обжариваем на среднем огне, размешивая Когда мясо и лук немного обжарятся, добавляем перцы – их не режем! Когда мясо станет розовым, заливаем уксус и накрываем сковороду крышкой Через пять минут добавляем очищенные и размягченные помидоры и варим три минуты Добавляем лавровый лист и чеснок дольками Заливаем столько воды, чтобы та покрыла содержимое Убавляем огонь до слабого и варим под закрытой крышкой Оставшийся лук (две трети – помните?) обжариваем до розового цвета и добавляем в сковороду, когда кролик полуготов, так сказать Тушим до готовности, регулярно размешивая Подаём с салатом и белым вином.