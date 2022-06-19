В Лондоне прошла демонстрация против повышения стоимости жизни

В демонстрации против повышения стоимости жизни, которая прошла в Лондоне, приняли участие тысячи человек

В демонстрации против повышения стоимости жизни, которая прошла в Лондоне, приняли участие тысячи человек, 18 июня пишет The Guardian.

Основным организатором мероприятия стал Конгресс профсоюзов (TUC). К демонстрации также присоединились члены Лейбористской партии Великобритании, включая заместителя лидера партии Анджелу Рейнер. Протестующие прошли от Портленд-Плейс до Парламентской площади, где состоялся митинг.

По словам генерального секретаря TUC Фрэнсис О’Грейди рост зарплат не успевает за ростом стоимости жизни.

«Каждый, кто зарабатывает на жизнь, заслуживает достойной жизни, но британские рабочие страдают от самого длительного и жесткого сокращения своих доходов в современной истории», — заявила она на митинге. По данным TUC, рабочие потеряли в среднем почти по £20 тыс. из-за того, что заработная плата отставала от инфляции. Она привела в качестве примера роста стоимости жизни случаи, когда ученики оставляют часть своих порций в школах, чтобы отнести домой, на ужин.

По мнению О’Грейди, понижение уровня зарплат было частью сознательной политики консерваторов. На плакатах, которые несли протестующие были требования «лучшей жизни», призывы избавиться от консерваторов у власти и присоединяться к профсоюзам.

Напомним, на июнь запланирована крупная многодневная забастовка британских железнодорожников. Причина протеста — нежелание руководителей железнодорожных компаний повышать зарплаты параллельно с инфляцией.

Лидеры профсоюзов Великобритании пообещали «лето недовольства», которого не было со времен всеобщей забастовки 1926 года и которое должно начаться со «скоординированных» забастовок на транспорте и в аэропортах, 9 июня пишет The Telegraph.

Все правительственные ведомства получили приказ составить планы на случай непредвиденных обстоятельств для борьбы с любым последующим кризисом, в том числе следить за тем, чтобы полки супермаркетов не опустели, а строительные работы на крупных проектах не останавливались из-за остановок грузовых поездов, препятствующих доставке.

Одновременно профсоюз Unite назначил скоординированную забастовку в лондонском метро и транспорте Лондона 21 июня, которая остановит столицу. В тот же день члены профсоюза железнодорожников остановят национальную железнодорожную сеть.

Третий железнодорожный союз, TSSA, который представляет диспетчерскую Network Rail и обслуживающий персонал, заявил, что также планирует поднять своих членов.

Мануэль Кортес, генеральный секретарь TSSA, сказал: «Сбои будут беспрецедентными. Я не думаю, что мы видели что-либо подобное после всеобщей забастовки 1926 года. Это последний раз, когда три профсоюза объединились. И мы будем координировать наши действия. Несомненно, это будет лето недовольства».

«Если дело дойдет до этого, у меня будет стратегия, которая вызовет максимально возможный сбой», — добавил он.

Помимо забастовок поездов, 15 июня более 40 000 рабочих BT приняли участие в акции протеста, которая станет первой общенациональной забастовкой в бывшей государственной телекоммуникационной монополии за 35 лет.

Профсоюз работников связи также готовится начать акцию протеста 115 000 почтовых работников Королевской почты, недовольных своей заработной платой.

Обработчики багажа в аэропорту Станстед также могут забастовать, поскольку им отказали повысить зарплату на 4%. Unite предупредил, что, как следствие, самолеты Ryanair «могут столкнуться с серьезными сбоями этим летом».

В правительстве признали, что забастовки могут сильно ударить по экономике. Один министр сказал: «Во время высокой инфляции правительство не должно попасть в спираль повышения заработной платы за повышением заработной платы за повышением заработной платы. Правительство, конечно, может сохранять спокойствие, но мы явно движемся в сторону лета недовольства».

Карл Маккартни, член парламента от консерваторов от Линкольна, который входит в специальный комитет по транспорту, обвинил связистов RMT, работающих на Network Rail, в «удержании страны с целью получения выкупа».

Он обвинил боссов RMT в том, что они «возвращаются к эпохе, когда у них была цель и причина быть упрямыми, грубыми и готовыми со своей драчливостью. Но те дни давно прошли».