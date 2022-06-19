В США нехватка средств женской гигиены: какая ситуация в Канаде и в Квебеке

Также в США детишек напоили герметиком вместо молока.

Не успели Соединённые Штаты решить вопрос с нехваткой детского питания, как на страну напал новый кризис.

Жительницы страны жалуются на нехватку гигиенических тампонов.

Однако на сей раз проблема связана не с закрытием магазинов или заводов, а с нехваткой рабочей силы из-за пандемии.

Что же касается Канады, группа Jean Coutu подтвердила, что один тип продукта женской гигиены, тампон без аппликатора от Edgewell, был снят с рынка поставщиком.

Тем не менее руководство сети признало, что “время от времени среди 15 000 различных продуктов бывают случаи, когда у производителя нет привычного формата и он старается представить альтернативный формат”.

С одной стороны эксперты считают, что нехватка товара может волну стихийных закупок. Но с другой стороны у канадских дистрибьюторов “есть запасы на несколько недель вперед. Таким образом, даже если у поставщика заканчивается товар, оптовики смогут распродать его до того, как он попадет на прилавки”.

Эксперты уверенны, что Канаде не грозит нехватка этого товара. Однако объявление о дефиците в США может вызвать повышенный спрос на данный вид продуктов в Канаде.