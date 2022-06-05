В США возобновит работу крупнейшее предприятие по выпуску детских смесей

Американский производитель детских смесей Abbott вновь запускает производство на своем заводе в Мичигане

Американский производитель детских смесей Abbott вновь запускает производство на своем заводе в Мичигане, 4 июня сообщает пресс-служба компании.

«Abbott сегодня возобновляет производство детских смесей на предприятии в Стерджисе (штат Мичиган) после выполнения первоначальных требований, согласованных с FDA», -указано в сообщении.

Отмечается, что первые партии продукции попадут на рынок 20 июня. В компании отметили, что нарастят производство смесей так быстро, как смогут.

Напомним, Abbott — один из четырех крупнейших производитель детского питания в США. Из-за санитарных нарушений производство было остановлено, что привело к острому дефициту продукции, который в мае составил более 40%.

В прошлом месяце компания и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) согласовали возобновление производства.