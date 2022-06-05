Когда Банк Канады объявляет о повышении своей ключевой ставки, это незамедлительно отражается на процентах по ипотечным кредитам

Когда Банк Канады объявляет о повышении своей ключевой ставки, это незамедлительно отражается на процентах по ипотечным кредитам

Когда Банк Канады объявляет о повышении своей ключевой ставки, это незамедлительно отражается на процентах по ипотечным кредитам.

Если центральный банк сегодня, как и ожидалось, повысит ставку на уровне 50 базисных пунктов (0,50%), это будет второе повышение такого масштаба с интервалом в семь недель. И подъем, как ожидается, продолжится в течение следующих нескольких месяцев.

Ипотечная кредитная линия популярна в стране. Согласно исследованию агентства потребительских финансов Канады (2019 г.), около трех миллионов канадцев имели в среднем 65 000 долларов долга на своей кредитной линии.

С одной стороны, банки быстро предлагают его со своими ипотечными кредитами. С другой стороны, это может оказаться удобным, поскольку позволяет заимствовать максимум 65% чистой стоимости своего дома по Обычно выгодным процентным ставкам, не подавая заявки на финансирование всякий раз, когда возникает необходимость. И условия погашения являются гибкими, единственным обязательством является ежемесячная выплата процентов.

Согласно данным Управления суперинтенданта финансовых учреждений (BSIF), суммы, заимствованные из собственного капитала домов, с 2013 года имеют небольшую тенденцию к снижению. С ростом стоимости недвижимости, который увеличивает маржинальную способность, можно было ожидать, что этот тип долга продолжит расширяться.

В последнее время все еще наблюдается всплеск использования ипотечных марж. Только в феврале мы зафиксировали скачок заимствований на 2 миллиарда долларов, и эта статистика вызывает удивление.

Мы очень расстроены ростом ставок, но правда в том, что мы все еще находимся на историческом уровне.

В течение последних 10 лет ключевая ставка Банка Канады колебалась между 0,50 % и 1,75 % (доэндемический уровень). Рост на 0,50% сегодня приведет нас к 1,50 %.

Лучшая ставка по марже составляет около 4,2 %. Увеличившись до 4,7 %, ежемесячный процентный счет на баланс в 65 000 долларов увеличится с 227,50 до 254,58 долларов.

С этим увеличением мы не вступаем на неизвестную территорию. Основное отличие от прошлых лет заключается в том, что это происходит на фоне инфляции.

Те, кто уже страдает от роста стоимости жизни, скорее всего, почувствуют это сильнее.

Довольно часто повторяется, что ипотечная кредитная линия является отличным инструментом, но она может легко превратиться в пагубную финансовую ловушку.

Она не должна использоваться для поддержания образа жизни, на который у нас нет средств. Если кто-то регулярно оплачивает баланс своей кредитной карты с помощью своей маржи, которая дешевле по процентам, это может показаться хитрым, но это не означает, что ситуация с хроническим дефицитом меньше.

В этом случае мы рискуем никогда не заплатить за свой дом.

Напротив, маржа остается предпочтительным инструментом для крупных работ по месту жительства, крупных непредвиденных обстоятельств, других покупок недвижимости, инвестиций (осторожно) и финансирования нескольких пенсионных проектов.

Во всех этих случаях мы должны повторить свои расчеты с повышением процентов.

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