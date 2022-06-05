Неизвестный и известный Монреаль

Несколько мест в Монреале, о которых вы возможно знали. а возможно, что и нет. Их история и появление на карте нашего города

Ветряная мельница Пуант-Клер является старейшим сооружением такого рода, расположенном на набережной озера Сен-Луи в городе пуант-Клер – агломерации Монреаля. Рядом находится старинная церковь Святого Евфимия, живописные парки Бурж и Антуан-пилон, различные кафе и рестораны. Мельница была построена в начале XVIII века во французском стиле в виде цилиндрической каменной башни, высота и ширина которой – 7,5 метров и 4 метра соответственно. Ранее сооружение вдоль береговой линии окружала ограда из заостренных деревянных кольев, которая позже ненадобностью была снесена. В середине XX-го века ветряк был отреставрирован, однако с тех пор он не используется по прямому назначению. В настоящее время объект является культурным наследием провинции Квебек и находится под охраной государства.

Церковь Святого Евфимия – старинный католический храм, расположенный на набережной живописного озера Сен-Луи. Рядом находятся живописные парки Бурж и Антуан-пилон, гольф-клуб Беконсфилд, кафе и рестораны. Церковь была основана в начале XVIII века, однако в первоначальном виде, к сожалению, до наших дней сооружение не дошло. Каменный храм неоднократно рэканструяваўся и даже разрушался на протяжении веков своего существования. Современное здание графитового цвета с остроконечной башней в изящной неоготическом стиле появилась только в конце XIX века, на месте собора, сгоревшего в 1881 году через несколько месяцев после постройки. В центральной нише установлена скульптура Святого Евфимия. Автор шедевра – канадский архитектор Виктор Бурж.

Bois-de-Liesse – это уникальный парк, который смог сохранить величественный лес в шумном городе. Вследствие большого разнообразия экосистем парка свой дом здесь нашли не только растения, но и животные. Так, посетители парка Bois-de-Liesse, прогуливаясь по его дорожкам, смогут увидеть красных лисиц, черепах, американских бобров, диких белок. Несмотря на то, что они не являются ручными, белки охотно примут пищу человека и даже могут съесть орех с его ладони. Есть в парке и ставок, и цветочные сады и поляны, где можно устроить пикник. Периметр всего парка Bois-de-Liesse окружен ручьем Бетран. Всем путешественникам администрация парка может предложить уютные домики для размещения. Поэтому в парке можно провести не один день. Кроме того, каждый посетитель парка может принять участие в научной природоохранной деятельности. При парке Bois-de-Liesse работает профессиональная группа по защите окружающей среды.

Музей торговли мехом в Лашин представляет собой историческое здание, расположенное на окраине города на берегу канала Лашин. Здание входит в список важных исторических мест Канады. В 17-м веке началась торговля с коммивояжера из Северной Америки. Лашин занимал важную стратегическую позицию в сфере торговли мехом, именно здесь находилось место прибытия и отправления торговых экспедиций. Каменный склад для хранения меховых изделий был построен в 1803 году. Инициатором строительства был акционер Александр Гордон. В 1833 году здание перешло во владение компании Гудзонс Бэй. Сегодня уникальный состав служит местом выставки редких шкур. В музее можно узнать о знаменитых торговцы, образ их жизни, способах перевозки товара и истории развития торговли мехом в Канаде с 17 века до наших дней.

Исторический центр сестер Святой Анны – это популярный исторический музей, расположенный в здании бывшего монастыря 19 века. Музей находится в южной части Монреаля и пользуется большим успехом среди туристов. Исторический центр был основан еще в 1918 году, и за прошедшие десятилетия этот музей успел несколько раз изменить только свой адрес, но и сферу деятельности. Сначала экспозиция музея была посвящена только истории монастыря святой Анны, однако через несколько десятилетий музей расширил сферу своих интересов, уделив внимание естественной истории, а также освещению христианской миссионерской деятельности. Сегодня коллекция музея представляет собой удивительное собрание экспонатов, которые иллюстрируют развитие этого места. В музее можно увидеть картины, различные документы, фотографии, старинные книги и многое другое. Кроме того, само здание бывшего монастыря также является одним из экспонатов музея – потрясающая экскурсия по историческому центру наверняка понравится всем людям, неравнодушным к истории и старинной архитектуры.