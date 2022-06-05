ВМС Израиля открыли огонь по палестинским рыбакам

Два палестинских рыбака были ранены металлическими пулями с резиновым покрытием в результате атаки катеров ВМС Израиля у северного побережья сектора Газа

Два палестинских рыбака были ранены металлическими пулями с резиновым покрытием в результате атаки катеров ВМС Израиля у северного побережья сектора Газа, 4 июня сообщает палестинское агентство новостей WAFA.

По сообщению агентства, два рыбака были доставлены в больницу после их возвращения на берег; их состояние стабильно.

Ранее израильские военно-морские силы задержали шестерых палестинских рыбаков в море на севере сектора Газа; в более поздних сообщениях говорится, что четверо рыбаков были освобождены и вернулись в Газу.

Рыбакам в секторе Газа не разрешается углубляться в море более чем на шесть морских миль на юге анклава и только на три морских мили на севере. Но даже в этом случае рыбаки все равно подвергаются нападениям со стороны израильских сил, даже если они остаются в пределах отмеченных зон.

Сектор Газа находится под морской, наземной и воздушной блокадой Израиля с 2007 года, с тех пор, как власть в палестинском анклаве была захвачена исламистской организацией ХАМАС. Израиль контролирует практически всё, что входит или выходит из сектора Газа.

А 29 мая, неделю тому назад, в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, израильские солдаты, охранявшие ограждение по периметру, открыли огонь по пастухам к востоку от города Аль-Карара, которым также пришлось покинуть этот район, чтобы не попасть под обстрел.

Израильские солдаты, дислоцированные на военной сторожевой вышке к востоку от города Газа, открыли огонь и применили слезоточивый газ по фермерам, работающим на принадлежащих им землях, вынудив их покинуть этот район. Сообщалось также об еще одном израильском обстреле к востоку от города Газа.

Израиль не позволяет землевладельцам и пастухам находиться на открытых пастбищах и землях возле пограничного забора и пытается создать буферную зону за счет земель Газы.