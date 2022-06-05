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Новости Число буровых в Канаде восстанавливается вторую неделю подряд

Число буровых в Канаде восстанавливается вторую неделю подряд

Виктория Христова Июн 5, 2022 Новости, Новости Канады, Политика, Экономика Комментарии к записи Число буровых в Канаде восстанавливается вторую неделю подряд отключены 11 Просмотров

Число действующих буровых установок в Канаде выросло до 117. Это следует из данных, опубликованных 3 июня компанией Baker Hughes.

Число действующих буровых установок в Канаде выросло до 117. Это следует из данных, опубликованных 3 июня компанией Baker Hughes.

За неделю с 27 мая по 3 июня число активных буровых установок в Канаде выросло на 14 и составило 117 штук. Данная неделя стала второй подряд, когда число буровых увеличивается после падения с начала марта.

За неделю число нефтяных буровых выросло на 17 — до 72 штук. Число газовых буровых уменьшилось на три — до 45 штук.

Число буровых в провинции Альберта выросло на 10 — до 85 штук.

Напомним, после снижения числа буровых в конце 2021 года их число начало восстанавливаться. К 25 февраля 2022 года их количество достигло локального максимума в 224 штук после чего началось падение.

 

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