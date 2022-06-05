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Общество Здоровье, медицина В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей оспой обезьян
Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)

В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей оспой обезьян

Виктория Христова Июн 5, 2022 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей оспой обезьян отключены 10 Просмотров

Количество официально подтвержденных случаев заражения людей оспой обезьян в Канаде выросло до 77. Об этом 4 июня сообщает министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте

Количество официально подтвержденных случаев заражения людей оспой обезьян в Канаде выросло до 77. Об этом 4 июня сообщает министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте.

Основная часть заболевших сосредоточена в провинции Квебек (71 случай). Еще пять случаев выявлено в Онтарио и один в Альберте.

Напомним, первый случай заражения населения оспой обезьян в Канаде был зафиксирован в Монреале в середине мая. По данным регионального минздрава, большинство заболевших — представители нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом риска массового заражения для населения выявлено не было.

Напомним также, по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оспа обезьян — это довольно редкое заболевание вирусного типа. Его естественный ареал — это отдаленные районы в центральной и западной части африканского континента близ влажных тропических лесов.

Вирус может передаваться человеку от диких животных, например от грызунов или приматов.

Коэффициент смертности при вспышках оспы обезьян варьируется в диапазоне 1-10%, при этом в зону повышенного риска попадает молодежь.

 

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