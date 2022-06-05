В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей оспой обезьян

Количество официально подтвержденных случаев заражения людей оспой обезьян в Канаде выросло до 77. Об этом 4 июня сообщает министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте

Количество официально подтвержденных случаев заражения людей оспой обезьян в Канаде выросло до 77. Об этом 4 июня сообщает министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте.

Основная часть заболевших сосредоточена в провинции Квебек (71 случай). Еще пять случаев выявлено в Онтарио и один в Альберте.

Напомним, первый случай заражения населения оспой обезьян в Канаде был зафиксирован в Монреале в середине мая. По данным регионального минздрава, большинство заболевших — представители нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом риска массового заражения для населения выявлено не было.

Напомним также, по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оспа обезьян — это довольно редкое заболевание вирусного типа. Его естественный ареал — это отдаленные районы в центральной и западной части африканского континента близ влажных тропических лесов.

Вирус может передаваться человеку от диких животных, например от грызунов или приматов.

Коэффициент смертности при вспышках оспы обезьян варьируется в диапазоне 1-10%, при этом в зону повышенного риска попадает молодежь.