Геополитика каждый день: 04 июня 2022

Для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления

Бюро переписи населения США провело исследование, по результатам которого сделало вывод: общая численность иностранного населения (родившиеся за границей, но проживающие в США, считаются легальные и нелегальные мигранты) в США достигла 47 миллионов человек. Это рекордно высокий показатель в американской истории. В России растет число официально зарегистрированных безработных. Интерпол обеспокоен по поводу судьбы западного оружия, поставляемого на Украину. Лукашенко заявил, что Софью Сапегу возможно отправят в Россию, передает БелТА. США собираются передать Украине четыре вертолёта Ми-17, которые ранее получили от России для боевых действий в Афганистане. Среднеазиатское напряжение: Узбекистан декларирует союз с Таджикистаном — Таджикистан перебрасывает военную технику к границе с Киргизией. Американская администрация не сможет в обозримой перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания. Об этом Президент США заявил журналистам во время выступления в Белом доме. Разная реакция стран мира на происходящее на Украине показало «горькую реальность» и обособленность западных стран от остальных государств, которые в основном не присоединились к ограничительным мерам против России, заявил экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони в интервью Il Giornale. Тайваньская нефтехимическая компания Formosa Petrochemical Corp. (FPCC) подтвердила факт закупки нефтепродуктов, добытых в России. Грузия видит себя в составе ЕС через 5-10 лет. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 12 июня. Еврокомиссия выделит €4,1 млн на защиту свободы СМИ. Годовая инфляция в Турции выросла до 73,5% в мае, что является самым высоким показателем за 24 года. «Макроэкономику нельзя бесконечно отделять от геополитики. США следует пересмотреть свои экономические отношения с другой безжалостной авторитарной державой: Китаем», — пишет американский журнал Foreign Policy, освещающий вопросы международной политики. Губернатор Брянской области сообщил, что в селе Случевск загорелись два дома в результате обстрела со стороны ВСУ. К историческим минимумам приближаются биржевые цены на бензин в России. Британский еженедельник The Economist, который называют рупором клана Ротшильдов, объявляет новую эру в истории человечества. «Даже если Путин никогда не применит бомбу на Украине, он уже нарушил ядерный порядок», — пишет The Economist. Во-первых, это заключается в том, что другие государства будут работать над разработкой собственного ядерного оружия, поскольку это является единственным гарантом их безопасности. Во-вторых, другие государства, обладающие ядерным оружием, поверят, что могут достичь политических целей, копируя тактику В. Путина. Если да, то кто-то обязательно воплотит угрозу в реальность.

Перечисляются страны, которые сегодня вызывают большую обеспокоенность у Запада:

В Северной Корее десятки боеголовок.

Иран на этой неделе сообщил, что имеет достаточное количество обогащенного урана для своей первой ядерной бомбы.

Пакистан быстро пополняет свой арсенал.

Китай модернизирует свои ядерные силы и, по словам Пентагона, расширяет их.

США, которые являются первой и единственной страной, применившей ядерное оружие против другого государства, упоминаются вскользь.

Авторы материала приходят к мысли: «Если Путин сочтет, что НАТО не хватает решимости, Россия станет ещё более опасной, чем когда-либо ранее».

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.

fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.

exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.

www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.

findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».

pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.

theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.

citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto