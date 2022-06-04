Геополитика каждый день: 04 июня 2022

- Бюро переписи населения США провело исследование, по результатам которого сделало вывод: общая численность иностранного населения (родившиеся за границей, но проживающие в США, считаются легальные и нелегальные мигранты) в США достигла 47 миллионов человек. Это рекордно высокий показатель в американской истории.
- В России растет число официально зарегистрированных безработных.
- Интерпол обеспокоен по поводу судьбы западного оружия, поставляемого на Украину.
- Лукашенко заявил, что Софью Сапегу возможно отправят в Россию, передает БелТА.
- США собираются передать Украине четыре вертолёта Ми-17, которые ранее получили от России для боевых действий в Афганистане.
- Среднеазиатское напряжение: Узбекистан декларирует союз с Таджикистаном — Таджикистан перебрасывает военную технику к границе с Киргизией.
- Американская администрация не сможет в обозримой перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания. Об этом Президент США заявил журналистам во время выступления в Белом доме.
- Разная реакция стран мира на происходящее на Украине показало «горькую реальность» и обособленность западных стран от остальных государств, которые в основном не присоединились к ограничительным мерам против России, заявил экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони в интервью Il Giornale.
- Тайваньская нефтехимическая компания Formosa Petrochemical Corp. (FPCC) подтвердила факт закупки нефтепродуктов, добытых в России.
- Грузия видит себя в составе ЕС через 5-10 лет.
- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 12 июня.
- Еврокомиссия выделит €4,1 млн на защиту свободы СМИ.
- Годовая инфляция в Турции выросла до 73,5% в мае, что является самым высоким показателем за 24 года.
- «Макроэкономику нельзя бесконечно отделять от геополитики. США следует пересмотреть свои экономические отношения с другой безжалостной авторитарной державой: Китаем», — пишет американский журнал Foreign Policy, освещающий вопросы международной политики.
- Губернатор Брянской области сообщил, что в селе Случевск загорелись два дома в результате обстрела со стороны ВСУ.
- К историческим минимумам приближаются биржевые цены на бензин в России.
- Британский еженедельник The Economist, который называют рупором клана Ротшильдов, объявляет новую эру в истории человечества. «Даже если Путин никогда не применит бомбу на Украине, он уже нарушил ядерный порядок», — пишет The Economist. Во-первых, это заключается в том, что другие государства будут работать над разработкой собственного ядерного оружия, поскольку это является единственным гарантом их безопасности. Во-вторых, другие государства, обладающие ядерным оружием, поверят, что могут достичь политических целей, копируя тактику В. Путина. Если да, то кто-то обязательно воплотит угрозу в реальность.
Перечисляются страны, которые сегодня вызывают большую обеспокоенность у Запада:
- В Северной Корее десятки боеголовок.
- Иран на этой неделе сообщил, что имеет достаточное количество обогащенного урана для своей первой ядерной бомбы.
- Пакистан быстро пополняет свой арсенал.
- Китай модернизирует свои ядерные силы и, по словам Пентагона, расширяет их.
США, которые являются первой и единственной страной, применившей ядерное оружие против другого государства, упоминаются вскользь.
Авторы материала приходят к мысли: «Если Путин сочтет, что НАТО не хватает решимости, Россия станет ещё более опасной, чем когда-либо ранее».
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto