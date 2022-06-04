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Экономика Бизнес Наиболее востребованные профессии в Квебеке
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Наиболее востребованные профессии в Квебеке

Megan Jorgensen Июн 4, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 37 Просмотров

Какие профессии будут наиболее востребованы в Квебеке в ближайшие годы. Отчёт Министерства труда Квебека

Какое положение ожидается на рынке труда в Квебеке в ближайшие годы?

Министерство труда Квебека опубликовало данные о положении на рынке труда в провинции. Согласно цифрам и прогнозам, опубликованным в исследовании, сделанном по заказу министерства, в ближайшие два года, по меньшей мере, в двустах разных профессий будет ощущаться серьёзная нехватка рабочих рук.

В основе процесса лежат разные фактора, такие, как общее старение населения, ожидаемый спрос на ряд профессии и прочие. С другой стороны, спрос на некоторые профессии упадёт, но это падение будет незначительно в рамках общего процесса увеличения нехватки рабочих рук.

Министерство труда признаёт, что ситуация достаточно напряжённая и что властям придётся изыскивать различные способы для того, чтобы справиться с нехваткой рабочих рук.

В брошюре приводится список десяти профессий, которые, согласно подсчётам экспертов, будут наиболее востребованы в Квебеке в ближайшие годы:

  1. Воспитатели детских садов и помощники воспитателей детских садов
  2.  Дипломированные медсёстры и медбратья (в первую очередь, медперсонал, специализирующийся на работе с пациентами с диагнозами душевных расстройств
  3. Помощники медсестёр и медбратьев (по-русски традиционно мы называем эту профессию “санитары и санитарки”).
  4. Учителя младших классов.
  5. Учителя средней школы
  6. Аналитики и консультанты в области информатики
  7. Плотники и столяры
  8. Программисты и специалисты в области администрирования сетей
  9. Техники в областях, связанных со здравоохранением (кроме зубоврачебной области, где востребованность увеличиваться не будет)
  10. Сельскохозяйственные рабочие.
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