Наиболее востребованные профессии в Квебеке

Какие профессии будут наиболее востребованы в Квебеке в ближайшие годы. Отчёт Министерства труда Квебека

Какое положение ожидается на рынке труда в Квебеке в ближайшие годы?

Министерство труда Квебека опубликовало данные о положении на рынке труда в провинции. Согласно цифрам и прогнозам, опубликованным в исследовании, сделанном по заказу министерства, в ближайшие два года, по меньшей мере, в двустах разных профессий будет ощущаться серьёзная нехватка рабочих рук.

В основе процесса лежат разные фактора, такие, как общее старение населения, ожидаемый спрос на ряд профессии и прочие. С другой стороны, спрос на некоторые профессии упадёт, но это падение будет незначительно в рамках общего процесса увеличения нехватки рабочих рук.

Министерство труда признаёт, что ситуация достаточно напряжённая и что властям придётся изыскивать различные способы для того, чтобы справиться с нехваткой рабочих рук.

В брошюре приводится список десяти профессий, которые, согласно подсчётам экспертов, будут наиболее востребованы в Квебеке в ближайшие годы:

Воспитатели детских садов и помощники воспитателей детских садов Дипломированные медсёстры и медбратья (в первую очередь, медперсонал, специализирующийся на работе с пациентами с диагнозами душевных расстройств Помощники медсестёр и медбратьев (по-русски традиционно мы называем эту профессию “санитары и санитарки”). Учителя младших классов. Учителя средней школы Аналитики и консультанты в области информатики Плотники и столяры Программисты и специалисты в области администрирования сетей Техники в областях, связанных со здравоохранением (кроме зубоврачебной области, где востребованность увеличиваться не будет) Сельскохозяйственные рабочие.