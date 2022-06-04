Борьба против очередной фобии в разгаре. На сей раз оскорблена полная дама

Борьба против очередной фобии в разгаре. Полная женщина обвиняет в “полнофобии” постановщиков детского спектакля

Все на очередную борьбу против очередной фобии! Доколе будут ставить смешные пьесы для детей с намёками на диету!

Мы уже привыкли к тому, что сегодня гораздо легче обвинять всех вокруг в какой-либо фобии, чем попытаться разобраться в реальности. Ну, вот и очередная фобия подоспела.

Жительница города Леви Анжелика Тротье (Angelica Trottier) была уязвлена, поражена до глубины души и оскорблена явным проявлением “полнофобии” (grossophobie) со стороны организаторов летних мероприятий для детишек района Шодьер-Аппалачи. Дело в том, что городские власти в рамках мероприятий, призванных занять детей района во время летних каникул, предложили детям посмотреть весёлый спектакль под названием “Диетический Кетчуп” (Ketchup Diète).

Спектакль обращён к детям возраста от 4 до 12 лет, и речь в пьесе идёт клоуне Кетчупе, которому надо сбросить лишний вес, но у которого силы воли не хватает, дабы сесть на диету, а посему его друзья всеми способами пытаются клоуна от еды отвлечь. Пьеска непритязательна, весёлая, шутливая, радостная…

Но полной Анжелике (см. её фотографию) спектакль совершенно не понравился (точнее, его описание в программе развлечений для детей, так как сам спектакль дама ещё не видела). “Я аж свалилась со стула, у меня руки опустились, я была ошеломлена и оскорблена тем, что город Леви предлагает к показу такую пьесу, яркий пример “полнофобии”, неприкрытое оскорбление всех тех, кто не соответствует стандартам.

Дама требует отмены спектакля, извинений со стороны властей, организаторов и постановщиков пьесы, раскаяния и золотого памятника всем оскорбившимся (ой, нет, про золотой памятник пока разговоры не идут).

К чести городской администрации и постановщиков, те пока держат оборону – пьеса не новая, она уже неоднократно игралась в школьных залах и домах культуры, ни разу никто не устраивал протесты, не рыдал над судьбой полных мужчин и женщин и не требовал запретить детскую пьесу.

Но начало положено – если вдруг к протесту подтянутся активисты борьбы против “полнофобии”, то мы увидим очередной виток борьбы за свои права очередного сегмента общества. Будем надеяться, здравый смысл возобладает, и 27 и 28 июня пьеса “Диетический Кетчуп” будет показана в парках города, а не снята с репертуара, как оскорбляющая нежные чувства некоей дамы.