Рекордная инфляция в Канаде и как с ней бороться

Последние данные об инфляции в Канаде и о мерах борьбы с повышением цен на всё-всё-всё

Побит многолетний рекорд инфляции в Канаде. И что же дальше?

Опубликованы очередные статистические данные о положении в канадской экономике. Хотя есть отрадные новости – уменьшение безработицы, увеличение производства, рост посещений ресторанов и кафе и так далее, но всё равно, главная новость тревожит всех и эта новость гораздо важнее для кармана обычного канадца, а именно: в Канаде поставлен не самый приятный рекорд – такой инфляции в стране не было с 1991 года, то есть, более тридцати лет.

Согласно официальным показателям, опубликованным Управлением статистики Канады, в апреле (последний месяц, данные по которому уже оценены), инфляция составила в среднем по стране 6,8% (то есть, цены за месяц поднялись на 6,8%.

Заметим, в США за этот же месяц цены выросли на 8,5% – самый высокий рост с 1981 года, а Европе, в среднем, цены выросли на 8,1%, таправк что Канаде есть, на кого равняться.

Пытаясь оказать помощь гражданам (или, по меньшей мере, заявляя о помощи), власти разных уровней принимают меры. В Квебеке, как известно, правительство провинции выделило каждому жителю по 500 долларов материальной помощи, если человек зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год. Франсуа Лего обещал сделать ещё один подарок на такую же сумму, если 3 октября он будет переизбран.

В Онтарио правительство Дуга Форда обещало с 1 октября поднять минимальную зарплату на 8%. В Альберте правительство временно отменило провинциальный налог на бензин, что позволило жителям провинции экономить 13 центов на покупке одного литра. К тому же, в Альберте правительство выделило по 150 долларов каждой семье в зимние месяцы (с целью помочь людям экономить на отоплении). В Ньюфаундленде тоже повышена минимальная зарплата, а каждая семья, доход которой составляет менее 100 тысяч долларов в год, получит чек на 500 долларов.

В принципе, похожие меры принимают все провинции и территории Канады, разница лишь в деталях. Другие страны, как европейские, так и другие, тоже соревнуются в попытках поддержать экономику и граждан, но, надо признать, что облегчить положение и остановить инфляцию не удаётся.

Ни один эксперт в области экономики не может предсказать, когда и на каком уровне процесс повышения цен удастся затормозить, не говоря уже об его прерывании.

Будем затягивать пояса?