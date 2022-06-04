Отказ от ипотеки: мудрость или поспешное решение?

Ипотека… Она позволяет нам приобретать дома, приобретать товары, обеспечивающие качество нашей жизни, инвестировать в различные сферы экономической деятельности, вести бизнес… и что еще ?

Ипотека… Она позволяет нам приобретать дома, приобретать товары, обеспечивающие качество нашей жизни, инвестировать в различные сферы экономической деятельности, вести бизнес… и что еще ?

Воспользовавшись ею в течение нескольких лет, некоторые, обогатившись, задумываются о том, чтобы отказаться от нее. Другие не смеют представить себе такого варианта. Конечно, каждый видит свою жизнь так, как ему заблагорассудится. Но давайте поделимся некоторыми мыслями на эту тему, а именно: нужно ли выплачивать ипотеку, когда у вас есть средства.

Каждый по-разному реагирует на задолженность. Некоторые не видят в этом никаких недостатков и прибегают к ним, чтобы немедленно получить все, что им нужно. Другие очень плохо переносят это и приобретают товары или, например, проводят ремонтные работы только тогда, когда они накопили наличные деньги, чтобы заплатить их наличными. Не стоит жить в кредит? Или стоит?

В зависимости от того, является ли человек по своей природе « я хочу этого прямо сейчас » или « посмотрим, когда», он не будет одинаково реагировать на задолженность.

Возраст является определяющим фактором в отношениях человека с его ипотекой. Перспектива погашения ссуды на 25 лет для молодой пары, чтобы освободиться от этого финансового ограничения, может оказаться интересной для будущего без долгов, тогда как для пожилой пары это намного меньше интересно и актуально, если вообще возможно. Вместо этого последние хотели бы немедленно воспользоваться своим капиталом и позволить своим ипотечным кредитам работать до тех пор, пока они не умрут.

Те, у кого есть потомки, вероятно, захотят оставить им значительное наследство. Что может быть лучше, чем полностью оплаченная собственность ? С другой стороны, какой смысл бездетной паре выплачивать ипотеку? Они, несомненно, решат позволить себе улучшить качество жизни.

Рефинансирование ипотеки для начала бизнеса будет интересно тем, у кого есть предпринимательские способности. Или приобретение имущества. Точно так же те, у кого есть задатки инвестора, могут захотеть создать портфель акций. Таким образом, ипотека также открывает новые горизонты.

Отношение к долгу зависит от каждого. В зависимости от образа жизни, возраста, целей, планируемых проектов. Одновременно возникает так много факторов, что решение принимается очень непросто. Ипотека – это финансовый инструмент, который позволяет нам завершить наши проекты или начать новые. Прежде чем отказаться от нее, подумайте об этом дважды! Дабы не прогадать!

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