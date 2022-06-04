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Новости В Мире Хотите посмотреть фотографию из космоса, сделанную в день вашего рождения?
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Три галактики. Снимок сделанный космическим телескопом Hubble в 2009 году.

Хотите посмотреть фотографию из космоса, сделанную в день вашего рождения?

Megan Jorgensen Июн 4, 2022 В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Отдых, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 46 Просмотров

Сайт НАСА предоставляет возможность всем желающим насладиться фотографиями Вселенной, сделанными космическим телескопом в день вашего рождения

Космический телескоп Хаббл работает без отдыха. И можно посмотреть, что он увидел в день вашего рождения.

Всем, кому интересно, что же происходит за пределами нашей небольшой планеты, рекомендуем зайти на страницу NASA, где можно найти сотни фотографий космического пространства, сделанных Хабблом – космическим телескопом, который исследует Вселенную вот уже более тридцати лет.

Хаббл фотографирует Космос каждый день, без перерыва, не прерываясь ни на секунду. И какой-то светлой голове в НАСА пришла замечательная идея – создать страницу, на которой любой желающий смог бы полюбоваться снимком, сделанным телескопом в день рождения посетителя страницы.

При посещении страницы (см. ссылку ниже) надо просто выбрать месяц и дату, после чего откроется окошко со снимком, сделанным в этот день. В окошке будет указан и год, в который снимок был сделан, и будет представлено краткое описание происходящего – что именно за галактика или звезда изображены на снимке, на что можно обратить особое внимание… Если кликнуть на надпись Full image, то фотография откроется во весь экран.

Снимки, конечно, головокружительные, и дух захватывает при их просмотре, – насколько же наша Вселенная велика и впечатляюща. Есть чёрно-белые фотографии, есть непонятные, есть цветные, показывающие тот или иной участок космического пространства. Одним словом, любуйтесь:

 

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