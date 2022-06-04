Хотите посмотреть фотографию из космоса, сделанную в день вашего рождения?

Сайт НАСА предоставляет возможность всем желающим насладиться фотографиями Вселенной, сделанными космическим телескопом в день вашего рождения

Космический телескоп Хаббл работает без отдыха. И можно посмотреть, что он увидел в день вашего рождения.

Всем, кому интересно, что же происходит за пределами нашей небольшой планеты, рекомендуем зайти на страницу NASA, где можно найти сотни фотографий космического пространства, сделанных Хабблом – космическим телескопом, который исследует Вселенную вот уже более тридцати лет.

Хаббл фотографирует Космос каждый день, без перерыва, не прерываясь ни на секунду. И какой-то светлой голове в НАСА пришла замечательная идея – создать страницу, на которой любой желающий смог бы полюбоваться снимком, сделанным телескопом в день рождения посетителя страницы.

При посещении страницы (см. ссылку ниже) надо просто выбрать месяц и дату, после чего откроется окошко со снимком, сделанным в этот день. В окошке будет указан и год, в который снимок был сделан, и будет представлено краткое описание происходящего – что именно за галактика или звезда изображены на снимке, на что можно обратить особое внимание… Если кликнуть на надпись Full image, то фотография откроется во весь экран.

Снимки, конечно, головокружительные, и дух захватывает при их просмотре, – насколько же наша Вселенная велика и впечатляюща. Есть чёрно-белые фотографии, есть непонятные, есть цветные, показывающие тот или иной участок космического пространства. Одним словом, любуйтесь: