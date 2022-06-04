В штате Калифорния вернули обязательное ношение масок

Округ Аламеда в Калифорнии восстановил требование о ношении масок в помещении, издав соответствующий приказ

Округ Аламеда в Калифорнии восстановил требование о ношении масок в помещении, издав соответствующий приказ, сообщил 3 июня сайт The Gateway Pundit.

Сотрудник здравоохранения округа Аламеда доктор Николас Мосс заявил, что это вызвано ростом числа случаев заболевания COVID в округе и ростом числа госпитализированных.

«Мы не можем игнорировать данные и не можем предсказать, когда эта волна может закончиться. Надевание нами масок дает нам наилучшую возможность ограничить воздействие затянувшейся волны на наши сообщества», — заявил Мосс телеканалу NBC Bay Area 2 июня.

По данным Агентства здравоохранения округа Аламеда, учащиеся и сотрудники общеобразовательных школ не будут обязаны носить маски до конца 2021-2022 учебного года, но они потребуются во всех других условиях для детей, включая летние школы и молодежные лагеря.

Приказ не будет применяться к городу Беркли, в котором действует местная юрисдикция здравоохранения. Представитель города не ответил на вопрос, присоединится ли Беркли к предписанию на ношение масок.

Округ Аламеда является первым округом в районе залива Сан-Пабло, который восстановил требования к маскам в закрытых общественных помещениях после их отмены в Калифорнии в феврале.

Между тем, маски из-за введенного предписания на их ношение потребуются в аэропорту Окленда. Представитель аэропорта сообщил NBC Bay Area, что они будут снабжать авиакомпании масками для прибывающих пассажиров, которые могут не иметь их. Маски также будут доступны у информационных стоек.

Напомним, согласно данным Worldometer небольшой всплеск заражений COVID-19 в Клифорнии пришелся на последнюю декаду мая и уже пошел на спад, до введения масок. На смертности в штате от COVID-19 это вообще никак не сказалось.