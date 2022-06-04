Глава JP Morgan призвал готовиться к экономическому «урагану»

Подготовиться к надвигающемуся экономическому «урагану» призвал глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон

Подготовиться к надвигающемуся экономическому «урагану» призвал глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон, 1 июня сообщает CNBC.

«Знаете, я сказал, что [наблюдаю] грозовые тучи, но я собираюсь это изменить… это ураган», — заявил он в выступлении на финансовой конференции в Нью-Йорке. Хотя на данный момент условия кажутся «хорошими», никто не знает, будет ли ураган «небольшим или суперштормом Сэнди», добавил он.

«Вам лучше подготовиться, — сказал глава корпорации финансовым аналитикам и инвесторам, собравшимся в зале. — JPMorgan готовится — мы будем очень консервативны в отношении нашего баланса».

Даймон отметил два фактора, которые вызывают наибольшее беспокойство. Во-первых, это планы Федерального резерва США изменить финансовую политику на противоположную и вместо «количественного смягчения» начать программу «количественного ужесточения» — сокращения объема активов на балансе. Согласно заявлению регулятора, программа начнется уже в этом месяце, при этом сокращение ликвидности достигнет $95 млрд ежемесячно.

«У нас никогда не было такого количественного ужесточения как это, мы становимся свидетелями события, о котором могут написать исторические книги в ближайшие 50 лет», — указал Даймон, подчеркнув, что ряд аспектов программ количественного смягчения «вызвали обратный эффект», в том числе отрицательные ставки, которые он назвал «огромной ошибкой».

Другим важнейшим фактором, вызывающим беспокойство, Даймон назвал кризис на Украине и его влияние на положение с товарами, в том числе продуктами питания и топливом. По словам финансиста, нефть «почти должна вырасти в стоимости» из-за сбоев, вызванных сильнейшим европейским конфликтом со времен Второй мировой войны.

Даймон подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации совершенно непредсказуемо и добавил, что надлежащих действий, чтобы обезопасить Европу от того, что случится с нефтью в краткосрочной перспективе, не предпринимается.

Напомним, согласно прогнозу МВФ, рост экономики США снижен в 2022 году до 3,7% по сравнению с оценкой 4%, которую организация давала в начале года. Ряд аналитиков предсказали экономический спад в США во второй половине года, причем в первую очередь он затронет сферу производства товаров длительного пользования, производство оборудования и сферу недвижимости.