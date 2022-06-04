Ума Турман исполнит роль президента США в комедии о Белом доме

Президента США в новом проекте сыграет звезда «Криминального чтива» Ума Турман.

Озвучен каст для экранизации любовного романа Кейси Маккуистона «Красный, белый и королевский синий». Президента США в новом проекте сыграет звезда «Криминального чтива» Ума Турман.

Известно, что сюжет будет повествовать о пошатнувшейся репутации Белого дома. Сын героини Умы Турман получит известность после избрания его мамы на пост главы государства. После избрания ее сын Алекс Клермонт-Диас, в роли которого выступит Тейлор Захар, становится довольно обсуждаемой персоной в СМИ. В результате интерес рядовых американцев к жизни Белого дома растет.

Вскоре у молодого человека завязывается дружба с принцем Великобритании по имени Генри, которого сыграет Николас Голицын. Эти приятельские отношения плавно перетекают в любовную связь. Однако афишировать данный роман Алексу Клермонту-Диасу нельзя, ведь в противном случае его мать не сможет переизбраться на пост президента США во второй раз.

“Я невероятно рад, что Ума присоединится к нам, чтобы сыграть президента Клермон. Ее ум, теплота и юмор идеально подходят для героини”, – отметил постановщик.

В фильме также приглашены сниматься Стивен Фрай, Клифтон Коллинз (младший), Сара Шахи, Элли Бампер и другие.