Приедут ли мэры российских городов на Конгресс городов в Квебеке?

Приедут ли мэры российских городов на Конгресс Организации городов всемирного исторического наследия в Квебеке?

Участие российских городов в Конгрессе под вопросом. Впервые за всё время существования ОГВИН.

В сентябре в Квебекграде состоится очередной, шестнадцатый, конгресс Организации городов всемирного исторического наследия. Эта организация была основана в 1993 году и работает под эгидой ООН и ЮНЕСКО, ставя перед собой задачу сохранять и защищать исторические города и регионы, укреплять и развивать сотрудничество между городами и странами.

Всего на сегодняшний день в ОГВИН принимают участие более 280 городов из полсотни стран, а конгрессы проходят ежегодно. До сего времени мероприятия организации не привлекали большого внимания, так как конгрессы городов-участников представляют собой, скорее, сугубо практические совещания, помогающие улучшать работу, обмениваться опытом, делиться положительными или отрицательными нововведениями и тому подобным.

Нынешний конгресс становится исключением. Об участии в нём, ещё до начала войны, развязанной 24 февраля, заявили два украинских города – Киев и Львов, и два российских Санкт-Петербург и Казань. (Официально заявки на участие можно подавать с конца мая).

Таким образом, сугубо аполитическая организация потенциально не может избежать политики. Нет сомнений в том, что Киев и Львов не собираются обойти молчанием моменты, связанные с бомбёжками и ракетными обстрелами этих исторических городов. Остаётся лишь гадать, как мэры российских городов-участников прореагируют на позицию украинских городов.

Генеральный секретать ОГВИН, господи Микаел де Тизе (Mikhaêl de Thyse) – кстати, сам он родом из города Квебек – заявил, что пока российские города стараются не привлекать внимания общественности, не делая никаких заявлений по поводу предстоящей встречи. Генсек организации заметил, что никто пока не обвинял друг друга и что организация надеется, что положение не обострится. Месье Де Тизе заявил, что пока оба российских города не подали официальную заявку на участие в конгрессе (но, как мы упомянули выше, раньше выражали намерения принять в нём участие). Месье Де Тизе далее высказался более конкретно: “Будем откровенны, участие этих городов не будет приветствоваться” (“Soyons clairs: ils ne sont pas les bienvenus”.) Генсек выразил надежду на то, что оба города понимают ситуацию и решат не подавать заявку.

А вот министр внешних сношений Квебека, госпожа Надин Жиро (Nadie Girault), чьё министерство, разумеется, контролирует организацию мероприятия, высказалась гораздо менее категорично: “Мы не желаем стать частью международной политики. Если они хотят приехать в гости, пусть приезжают. Когда приедут, тогда и посмотрим, как будем реагировать”.

В том же смысле выразился и мэр Квебека Бруно Маршан (Bruno Marchand) – “вопрос очень щепетильный, рано по нему высказываться, но мы в любом случае учтём возможные требования делегаций украинских городов к конгрессу и его участникам. Месье Маршан заметил, что в случае любых попыток политических провокаций, виновные будут исключены из ОГВИН, так как организация не желает стать очередным местом политических баталий, вызванных идущей войной.

Генсек ОГВИН заметил, что после бомбёжек и обстрелов Киева и Львова настанет время восстановления, и организация городов готова оказать всемерную помощь в этом благородном деле. Это обещания генсек сделал во время беседы с Виталием Кличко, мэром Киева, который подтвердил, что Киев собирается прислать свою делегацию и что сам мэр, скорее всего, эту делегацию возглавит.

Заметим в заключение, что с момента создания деловой организации исторических городов не было ни одного Конгресса, ни одной Ассамблеи ОГВИН, в которых российские города не участвовали бы. Но всегда что-то бывает в первый раз, опять всех переиграли.