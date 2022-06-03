Как отправить личные вещи из Украины в Канаду

Канада заявила, что готова принять любое количество переселенцев из Украины.

В Канаду хлынула волна переселенцев, спасающих от военной агрессии России.

Кто-то бежал практически голый с паспортом в зубах. Но части людей, особенно из более мирных регионов, удалось более-менее спокойно собрать вещи для новой жизни.

Порой у переселенцев возникает вопрос – как привезти все желаемое в Канаду?

После долгих поисков был найден удобный сервис, о котором хочется вам рассказать.

Итак, если ваши вещи влазят не в один 23-килограмовый чемодан, который можно взять с собой в самолет, рекомендуем воспользоваться сервисом

epaka.pl

Это по сути агрегатор почтовых служб, с помощью которого из одного офиса мы можете отправить свои посылки разными компаниями.

Как это работает?

Вы заходите в офис или на сайт компании и вводите параметры своего багажа. Сервис выдает разные по стоимости и времени варианты, предлагаемые десятком логистических компаний! Выбираете самый дешевый – и осталось только продиктовать почтовые данные. Все, ваши вещи едут в Канаду!

А что по ценам?

Пересылка стандартного “самолетного” чемодана в 23 кг обойдется от 65 евро. Услуга “второй чемодан” в большинстве авиакомпаний стоит 100 евро и она не всегда доступна для пассажиров эконом-класса.

Если же “расширить” наш багаж до 30 кг – получаем те же 100 евро, что и за 23 кг в самолете.

Огромный плюс сервиса заключается в том, что есть возможность отправки негабаритных предметов, например чехлов со специальным снаряжением. Это отличная находка для переселенцев-спортсменов или мастеров на все руки, которым нужно перевезти инструменты и оборудование.

В общем – играйтесь.

Только из Польши?

Это польский сервис отправки товаров по всему миру. Теоретически на сайте есть возможность передачи посылок не из Польши, но цены на такой сервис уже улетают в космос. Так что да, по сути только из Польши.

Как воспользоваться сервисом, если я в Украине

Все равно в ближайшее время самолеты из Украины – по объективным причинам – летать не будут. Большинство украинцев так или иначе будет лететь через Польшу или попадать в Европу через Польшу. Офисы сервиса epaka есть практически в каждом городе страны. Естественно офис есть в пограничном Пшемышле и недалеко от варшавского аэропорта имени Шопена.