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Политика Выборы Выборы о Онтарио: Дуг Форд остается главным
Подозрительно довольный Дуг Форд. Фото Мартин Уэлле-Диотт

Выборы о Онтарио: Дуг Форд остается главным

Olga Fedak Июн 3, 2022 Выборы, Новости Канады, Общество, Политика Оставить комментарий 30 Просмотров

Квебек готовится провести выборы этой осенью.

Премьер-министр Онтарио и лидером местных прогрессивных консерваторов Дуг Форд триумфально победил на выборах и обеспечил себе высокое кресло еще на 4 года.

Победа с огромным отрывом дает Форду возможность создать правительство большинства.

Таким образом прогрессивные консерваторы Форда займут 67% или 83 места в провинциальном парламенте.

Новые демократы получили 25% (31 место), а либералы 6% (8 мест).

Сразу два лидера крупных политических партий Онтарио объявили о своей отставке.

Неодемократы, хоть и стали официальной оппозицией, лишились своего лидера. Андреа Хорват спустя 13 лет ушла с поста лидера партии в Онтарио. Провинциальные выборы также расстроили главу НДП Джагмита Сингха – его родной брат не смог набрать голоса в Брэмптоне и пройти в провинциальный парламент.

Либералы, хоть и получили на одно место больше, чем на прошлых выборах, “потеряли” своего лидера Стивена Дель Дуку. Он проиграл голосование в родном городе, после чего сложил полномочия лидера провинциальной партии.

Придя к власти в 2018 году, Дуг Форд пообещал, что под его руководством Онтарио будет “открыт для бизнеса” и что он откроет эру “экономического роста и процветания”.

В начале своего срока он вызвал недовольство избирателей, сократив расходы на министерства здравоохранения и охраны окружающей среды.

Однако во время пандемии Форд смог зарекомендовать себя как уравновешенный лидер, используя ежедневные пресс-конференции как средство информирования общественности и выступления с многочисленными политическими заявлениями.

Форду также предлагали побороться за кресло лидера Консервативной партии Канады после отставки Эрина О’Тула. Но Форд четко ответил, что останется во власти Онтарио.

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