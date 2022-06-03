Безумие в музее: вандал разбил раритеты на 5 миллионов долларов

Борьба идиотов и истории продолжается. Недавно в Канаде ограбили исторический музей, а во Франции запустили тортом в Мону Лизу.

Безумец ворвался в Художественный музей Далласа и причинил ущерб на сумму более 5 миллионов долларов США. Он разбил три древнегреческих артефакта, прежде чем был арестован.

21-летний Брайан Эрнандес с помощью металлического стула пробрался в музей около 21:45 в среду и начал крушить все подряд.

Он взломал витрину и разбил греческую амфору VI века до нашей эры и греческий горшок, датируемый 450 годом до нашей эры. Полиция сообщает, что только эти два предмета стоили около 5 миллионов долларов. Также были разбиты чаша VI века до нашей эры стоимостью около 100 000 долларов и керамическая бутылка Каддо стоимостью около 10 000 долларов.

Полиция оперативно задержала вандала. Он был без оружия. Пока не понятно, что вызвало у него такое поведение.

Эрнандесу предъявлено обвинение в причинении вреда на сумму более 300 000 долларов США, что наказывается лишением свободы на срок от пяти лет до пожизненного заключения. В четверг он был отправлен в тюрьму округа Даллас.