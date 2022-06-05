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Новости Авторы Меган Хорхенсен Пять вкуснейших блюд с перцем чили
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Стручки перца чили. Острые и пикантные.

Пять вкуснейших блюд с перцем чили

Megan Jorgensen Июн 5, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 49 Просмотров

По просьбе почтеннейшей публики – представляем вашему вниманию пять рецептов блюд с перцем чили

На суд публики предлагаются пять кулинарных рецептов с острым перцем чили.

В редакцию обратилась читательница с просьбой опубликовать несколько рецептов блюд с перцем чили (сосед подарил даме целую авоську, вот женщина и ищет надёжные и проверенные кухонные рецепты). С удовольствием просьбу выполняем:

Простейший рецепт чили

Как известно, чили – это еда бедняков. Типа пиццы. В случае пиццы всё, что осталось, кладут на лепёшку. В случае с чили – кидают в кастрюлю или горшок. Отсюда можно сделать вывод, что итальянские бедняки были беднее мексиканских, у них не было даже горшка, хотя на первый взгляд кажется, что это и не так.

В принципе, любое мексиканское блюдо состоит из двух основных ингредиентов – специи и текила. И чем больше будет именно этих двух, тем более мексиканским будет то, что вы готовите. Все остальные составляющие вариабельны и заменяемы.

Как готовим чили:

  • Итак, берём пол-кило фарша. В классическом варианте говяжьего. У меня под рукой была смесь из говяжьего, свиного и индюшиного. Говорят, что индюшки в Мексике есть, поэтому будем считать её национальной мексиканской птицей.
    Фарш обжариваем на сковородке. Вываливаем в кастрюлю.
  • Сверху вываливаем банку порезанных томатов (заменяется порезанными свежими).
  • Банку красной фасоли промываем в дуршлаге и вываливаем туда же (заменяется сухой, замоченной и отваренной фасолью, если кому не лень).
  • В сковородке обжариваем нарезанные крупными кусками лук и сладкий перец и вываливаем в кастрюлю.
  • Поверх всего вываливаем банку томатного соуса (заменяется разведённой томатной пастой). Вместо перца, лука и соуса можно вывалить банку сальсы.
  • После всего высыпаем из пакетика специи хорошо перемешиваем, на небольшом огне доводим до кипения, постоянно помешивая.

Соус чесночный с чили

Чили — в первую очередь, это перец. Острый перец, дерёт за милую душу! Потом ещё есть Чили — такая страна. Там когда-то хулигана обменяли на Луиса Корвалана, потом искали кого-то, чтоб на Брежнева сменять — помните частушку? Но, вернемся к чесночному соусу с перцем чили:

  • Берем два стручка свежего перца чили — самого красного, что на рынке найдётся
  • Моем перчики чили, подсушиваем их, режем вдоль, зерна удаляем
  • Теперь берём три дольки чеснока — чистим, мелко рубим
  • Аккуратно смешиваем чеснок с чили и заправляем половиной чайной ложки крупной соли
  • Растираем в ступке один яичный желток и добавляем его в смесь
  • Туда же забрасываем полную столовую ложку панировочных сухарей
  • Туда же вливаем четыре столовые ложки доброго оливкового масла
  • Теперь — внимание! — медленно вливаем — порциями!! — мясной бульон — буквально по столовой ложки. Вливаем до тех пор, пока не получится кремообразный соус.

Соус готов, им можно заливать рыбку, а можно заправлять овощные супы. Вот только целоваться после него не очень. Однако, можно и потерпеть.

Фасолевый суп с чили

Суп этот густой и немного острый. Так что, может быть, детишкам его и не стоит давать, а если и предлагать, то не заправлять чили. Традиционный суп многих стран Латинской Америки.

Состав супа:

  • 500 граммов сухой красной фасоли
  • Говядина – хорошее мясо, без костей, граммов 800
  • Луковицы – 4 среднего размера
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Красный стручковый перец – 1
  • Зеленый стручковый перец -1
  • Помидоры – штуки 4 мясистых
  • Бульон говяжий – полтора литра
  • 2 стручка чили – истолочь, если речь о стручках, а не молотом перце
  • Масло оливковое – столовые ложки (для жарки)
  • Соль, черный перец

Варим суп:

  1. Фасоль замачиваем в холодной воде часов на десять (как минимум, а можно и на сутки)
  2. Говядину моем и нарезаем небольшими кубиками
  3. Обжариваем немного мясо со всех сторон на сковороде – на оливковом масле, ложки три столовые откладываем на время в сторону
  4. Лук, чеснок, стручки перца, порезать мелко, удалить ненужные стержни и зернышки у перцев, обжарить в 3 ложках оливкового масла, точнее, потушить несколько минут – буквально 3 минуты, помешивая постоянно
  5. Добавить в тушеные лук с перцем и чесноком, резаные помидоры (кожицу удалить, обдав предварительно чесноком)
  6. Смешать тушеные овощи, фасоль и мясо, залить мясным бульоном и довести до кипения
    Добавить чили, рамешать и варить на мало-среднем огне полтора часа.

Тушеная бамия с чили

Как готовим бамию тушеную с чили:

  • 500 граммов стручков бамии
  • 4 плотных мясистых помидора
  • 4 крупные луковицы
  • 2 стручка перца чили
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 200 граммов сливок
  • 200 граммов сметаны
  • Соль, черный перец

Готовим:

  1. Стручки бамии моем, обрезаем их кончики
  2. Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожицу, режем кусочками
  3. Чили мелко-мелко режем, а семена удаляем
  4. Чеснок чистим и давим
  5. Масло надо растопить в сковороде и тушить в нем лук – нарезанный полосками и кружочками до прозрачности
  6. Как только лук стал прозрачный, добавляем в него помидоры и тушим минуты 3
  7. Добавляем стручки бамии, чеснок приправляем солью и перцем, тушим минут 20 под крышкой на малом огне
  8. Готовое блюдо поливаем смесью сметаны и сливок.
  9. Подаем на стол с пшеничными лепешками.

Курица с мандаринами

Ингредиенты:

  • Одна курица средних размеров
  • Три сладких мандарина
  • 200 мл мандаринового йогурта
  • Одна луковица
  • Масло подсолнечное для жарки
  • Два зубчика чеснока
  • Два помидора
  • Сок от половинки лимона
  • Один перец чили
  • Щепотка шафрана
  • Зелень по желанию (кинза подойдёт)
  • Соль и перец по вкусу

Готовим курочку:

  1. Перец чили, лук и чеснок очень мелко порубить
  2. Подсолнечное масло нагреть и широкой сковороде, положить в него перец и чеснок, обжарить немного
  3. Лук добавить к уже обжаренным чесноку и чили, и тоже обжарить минутку
  4. Курицу нарезать порционными кусочками
  5. Положить в сковороду, посолить, поперчить, посыпать шафраном
  6. Жарить курицу на среднем огне до готовности
  7. Помидоры порубить достаточно мелко кубиками и добавить в уже готовую курицу
  8. Залить теперь лимонный сок
  9. Тут же положить на курицу очищенные и поделенные на дольки мандарины
  10. Залить йогурт
  11. Положить рубленую зелень и теперь всё перемешать
  12. Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь до малого тушить минут десять
  13. Подавать с пивом Баложское светлое горькое.
  14. Гарнир – рис или картошечка.
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