Пять вкуснейших блюд с перцем чили

По просьбе почтеннейшей публики – представляем вашему вниманию пять рецептов блюд с перцем чили
В редакцию обратилась читательница с просьбой опубликовать несколько рецептов блюд с перцем чили (сосед подарил даме целую авоську, вот женщина и ищет надёжные и проверенные кухонные рецепты). С удовольствием просьбу выполняем:
Простейший рецепт чили
Как известно, чили – это еда бедняков. Типа пиццы. В случае пиццы всё, что осталось, кладут на лепёшку. В случае с чили – кидают в кастрюлю или горшок. Отсюда можно сделать вывод, что итальянские бедняки были беднее мексиканских, у них не было даже горшка, хотя на первый взгляд кажется, что это и не так.
В принципе, любое мексиканское блюдо состоит из двух основных ингредиентов – специи и текила. И чем больше будет именно этих двух, тем более мексиканским будет то, что вы готовите. Все остальные составляющие вариабельны и заменяемы.
Как готовим чили:
- Итак, берём пол-кило фарша. В классическом варианте говяжьего. У меня под рукой была смесь из говяжьего, свиного и индюшиного. Говорят, что индюшки в Мексике есть, поэтому будем считать её национальной мексиканской птицей.
Фарш обжариваем на сковородке. Вываливаем в кастрюлю.
- Сверху вываливаем банку порезанных томатов (заменяется порезанными свежими).
- Банку красной фасоли промываем в дуршлаге и вываливаем туда же (заменяется сухой, замоченной и отваренной фасолью, если кому не лень).
- В сковородке обжариваем нарезанные крупными кусками лук и сладкий перец и вываливаем в кастрюлю.
- Поверх всего вываливаем банку томатного соуса (заменяется разведённой томатной пастой). Вместо перца, лука и соуса можно вывалить банку сальсы.
- После всего высыпаем из пакетика специи хорошо перемешиваем, на небольшом огне доводим до кипения, постоянно помешивая.
Соус чесночный с чили
Чили — в первую очередь, это перец. Острый перец, дерёт за милую душу! Потом ещё есть Чили — такая страна. Там когда-то хулигана обменяли на Луиса Корвалана, потом искали кого-то, чтоб на Брежнева сменять — помните частушку? Но, вернемся к чесночному соусу с перцем чили:
- Берем два стручка свежего перца чили — самого красного, что на рынке найдётся
- Моем перчики чили, подсушиваем их, режем вдоль, зерна удаляем
- Теперь берём три дольки чеснока — чистим, мелко рубим
- Аккуратно смешиваем чеснок с чили и заправляем половиной чайной ложки крупной соли
- Растираем в ступке один яичный желток и добавляем его в смесь
- Туда же забрасываем полную столовую ложку панировочных сухарей
- Туда же вливаем четыре столовые ложки доброго оливкового масла
- Теперь — внимание! — медленно вливаем — порциями!! — мясной бульон — буквально по столовой ложки. Вливаем до тех пор, пока не получится кремообразный соус.
Соус готов, им можно заливать рыбку, а можно заправлять овощные супы. Вот только целоваться после него не очень. Однако, можно и потерпеть.
Фасолевый суп с чили
Суп этот густой и немного острый. Так что, может быть, детишкам его и не стоит давать, а если и предлагать, то не заправлять чили. Традиционный суп многих стран Латинской Америки.
Состав супа:
- 500 граммов сухой красной фасоли
- Говядина – хорошее мясо, без костей, граммов 800
- Луковицы – 4 среднего размера
- Чеснок – 4 зубчика
- Красный стручковый перец – 1
- Зеленый стручковый перец -1
- Помидоры – штуки 4 мясистых
- Бульон говяжий – полтора литра
- 2 стручка чили – истолочь, если речь о стручках, а не молотом перце
- Масло оливковое – столовые ложки (для жарки)
- Соль, черный перец
Варим суп:
- Фасоль замачиваем в холодной воде часов на десять (как минимум, а можно и на сутки)
- Говядину моем и нарезаем небольшими кубиками
- Обжариваем немного мясо со всех сторон на сковороде – на оливковом масле, ложки три столовые откладываем на время в сторону
- Лук, чеснок, стручки перца, порезать мелко, удалить ненужные стержни и зернышки у перцев, обжарить в 3 ложках оливкового масла, точнее, потушить несколько минут – буквально 3 минуты, помешивая постоянно
- Добавить в тушеные лук с перцем и чесноком, резаные помидоры (кожицу удалить, обдав предварительно чесноком)
- Смешать тушеные овощи, фасоль и мясо, залить мясным бульоном и довести до кипения
Добавить чили, рамешать и варить на мало-среднем огне полтора часа.
Тушеная бамия с чили
Как готовим бамию тушеную с чили:
- 500 граммов стручков бамии
- 4 плотных мясистых помидора
- 4 крупные луковицы
- 2 стручка перца чили
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 200 граммов сливок
- 200 граммов сметаны
- Соль, черный перец
Готовим:
- Стручки бамии моем, обрезаем их кончики
- Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожицу, режем кусочками
- Чили мелко-мелко режем, а семена удаляем
- Чеснок чистим и давим
- Масло надо растопить в сковороде и тушить в нем лук – нарезанный полосками и кружочками до прозрачности
- Как только лук стал прозрачный, добавляем в него помидоры и тушим минуты 3
- Добавляем стручки бамии, чеснок приправляем солью и перцем, тушим минут 20 под крышкой на малом огне
- Готовое блюдо поливаем смесью сметаны и сливок.
- Подаем на стол с пшеничными лепешками.
Курица с мандаринами
Ингредиенты:
- Одна курица средних размеров
- Три сладких мандарина
- 200 мл мандаринового йогурта
- Одна луковица
- Масло подсолнечное для жарки
- Два зубчика чеснока
- Два помидора
- Сок от половинки лимона
- Один перец чили
- Щепотка шафрана
- Зелень по желанию (кинза подойдёт)
- Соль и перец по вкусу
Готовим курочку:
- Перец чили, лук и чеснок очень мелко порубить
- Подсолнечное масло нагреть и широкой сковороде, положить в него перец и чеснок, обжарить немного
- Лук добавить к уже обжаренным чесноку и чили, и тоже обжарить минутку
- Курицу нарезать порционными кусочками
- Положить в сковороду, посолить, поперчить, посыпать шафраном
- Жарить курицу на среднем огне до готовности
- Помидоры порубить достаточно мелко кубиками и добавить в уже готовую курицу
- Залить теперь лимонный сок
- Тут же положить на курицу очищенные и поделенные на дольки мандарины
- Залить йогурт
- Положить рубленую зелень и теперь всё перемешать
- Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь до малого тушить минут десять
- Подавать с пивом Баложское светлое горькое.
- Гарнир – рис или картошечка.