Пять вкуснейших блюд с перцем чили

По просьбе почтеннейшей публики – представляем вашему вниманию пять рецептов блюд с перцем чили

На суд публики предлагаются пять кулинарных рецептов с острым перцем чили.

В редакцию обратилась читательница с просьбой опубликовать несколько рецептов блюд с перцем чили (сосед подарил даме целую авоську, вот женщина и ищет надёжные и проверенные кухонные рецепты). С удовольствием просьбу выполняем:

Простейший рецепт чили

Как известно, чили – это еда бедняков. Типа пиццы. В случае пиццы всё, что осталось, кладут на лепёшку. В случае с чили – кидают в кастрюлю или горшок. Отсюда можно сделать вывод, что итальянские бедняки были беднее мексиканских, у них не было даже горшка, хотя на первый взгляд кажется, что это и не так.

В принципе, любое мексиканское блюдо состоит из двух основных ингредиентов – специи и текила. И чем больше будет именно этих двух, тем более мексиканским будет то, что вы готовите. Все остальные составляющие вариабельны и заменяемы.

Как готовим чили:

Итак, берём пол-кило фарша. В классическом варианте говяжьего. У меня под рукой была смесь из говяжьего, свиного и индюшиного. Говорят, что индюшки в Мексике есть, поэтому будем считать её национальной мексиканской птицей.

Фарш обжариваем на сковородке. Вываливаем в кастрюлю.

Фарш обжариваем на сковородке. Вываливаем в кастрюлю. Сверху вываливаем банку порезанных томатов (заменяется порезанными свежими).

Банку красной фасоли промываем в дуршлаге и вываливаем туда же (заменяется сухой, замоченной и отваренной фасолью, если кому не лень).

В сковородке обжариваем нарезанные крупными кусками лук и сладкий перец и вываливаем в кастрюлю.

Поверх всего вываливаем банку томатного соуса (заменяется разведённой томатной пастой). Вместо перца, лука и соуса можно вывалить банку сальсы.

После всего высыпаем из пакетика специи хорошо перемешиваем, на небольшом огне доводим до кипения, постоянно помешивая.

Соус чесночный с чили

Чили — в первую очередь, это перец. Острый перец, дерёт за милую душу! Потом ещё есть Чили — такая страна. Там когда-то хулигана обменяли на Луиса Корвалана, потом искали кого-то, чтоб на Брежнева сменять — помните частушку? Но, вернемся к чесночному соусу с перцем чили:

Берем два стручка свежего перца чили — самого красного, что на рынке найдётся

Моем перчики чили, подсушиваем их, режем вдоль, зерна удаляем

Теперь берём три дольки чеснока — чистим, мелко рубим

Аккуратно смешиваем чеснок с чили и заправляем половиной чайной ложки крупной соли

Растираем в ступке один яичный желток и добавляем его в смесь

Туда же забрасываем полную столовую ложку панировочных сухарей

Туда же вливаем четыре столовые ложки доброго оливкового масла

Теперь — внимание! — медленно вливаем — порциями!! — мясной бульон — буквально по столовой ложки. Вливаем до тех пор, пока не получится кремообразный соус.

Соус готов, им можно заливать рыбку, а можно заправлять овощные супы. Вот только целоваться после него не очень. Однако, можно и потерпеть.

Фасолевый суп с чили

Суп этот густой и немного острый. Так что, может быть, детишкам его и не стоит давать, а если и предлагать, то не заправлять чили. Традиционный суп многих стран Латинской Америки.

Состав супа:

500 граммов сухой красной фасоли

Говядина – хорошее мясо, без костей, граммов 800

Луковицы – 4 среднего размера

Чеснок – 4 зубчика

Красный стручковый перец – 1

Зеленый стручковый перец -1

Помидоры – штуки 4 мясистых

Бульон говяжий – полтора литра

2 стручка чили – истолочь, если речь о стручках, а не молотом перце

Масло оливковое – столовые ложки (для жарки)

Соль, черный перец

Варим суп:

Фасоль замачиваем в холодной воде часов на десять (как минимум, а можно и на сутки) Говядину моем и нарезаем небольшими кубиками Обжариваем немного мясо со всех сторон на сковороде – на оливковом масле, ложки три столовые откладываем на время в сторону Лук, чеснок, стручки перца, порезать мелко, удалить ненужные стержни и зернышки у перцев, обжарить в 3 ложках оливкового масла, точнее, потушить несколько минут – буквально 3 минуты, помешивая постоянно Добавить в тушеные лук с перцем и чесноком, резаные помидоры (кожицу удалить, обдав предварительно чесноком) Смешать тушеные овощи, фасоль и мясо, залить мясным бульоном и довести до кипения

Добавить чили, рамешать и варить на мало-среднем огне полтора часа.

Тушеная бамия с чили

Как готовим бамию тушеную с чили:

500 граммов стручков бамии

4 плотных мясистых помидора

4 крупные луковицы

2 стручка перца чили

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка сливочного масла

200 граммов сливок

200 граммов сметаны

Соль, черный перец

Готовим:

Стручки бамии моем, обрезаем их кончики Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожицу, режем кусочками Чили мелко-мелко режем, а семена удаляем Чеснок чистим и давим Масло надо растопить в сковороде и тушить в нем лук – нарезанный полосками и кружочками до прозрачности Как только лук стал прозрачный, добавляем в него помидоры и тушим минуты 3 Добавляем стручки бамии, чеснок приправляем солью и перцем, тушим минут 20 под крышкой на малом огне Готовое блюдо поливаем смесью сметаны и сливок. Подаем на стол с пшеничными лепешками.

Курица с мандаринами

Ингредиенты:

Одна курица средних размеров

Три сладких мандарина

200 мл мандаринового йогурта

Одна луковица

Масло подсолнечное для жарки

Два зубчика чеснока

Два помидора

Сок от половинки лимона

Один перец чили

Щепотка шафрана

Зелень по желанию (кинза подойдёт)

Соль и перец по вкусу

Готовим курочку:

Перец чили, лук и чеснок очень мелко порубить Подсолнечное масло нагреть и широкой сковороде, положить в него перец и чеснок, обжарить немного Лук добавить к уже обжаренным чесноку и чили, и тоже обжарить минутку Курицу нарезать порционными кусочками Положить в сковороду, посолить, поперчить, посыпать шафраном Жарить курицу на среднем огне до готовности Помидоры порубить достаточно мелко кубиками и добавить в уже готовую курицу Залить теперь лимонный сок Тут же положить на курицу очищенные и поделенные на дольки мандарины Залить йогурт Положить рубленую зелень и теперь всё перемешать Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь до малого тушить минут десять Подавать с пивом Баложское светлое горькое. Гарнир – рис или картошечка.