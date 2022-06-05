Смерть канадки от инфаркта во время прогулки по Большому каньону

Смерть жительницы Оттавы во время пешеходной прогулки по Большому каньону в США

Несчастный случай с туристкой из Канады в США. Пожалуйста, не забывайте о мерах предосторожности во время долгих прогулок. Следите за нагрузкой на организм.

Как стало известно, жительница Оттавы Мелани Гудин (Melanie Goodine), возраста сорока лет, скончалась два дня назад во время пешеходной прогулки по тридцатикилометровому маршруту средней степени сложности, проложенному вдоль знаменитого Большого Каньона в Аризоне.

Скончавшаяся женщина любила пешие прогулки, и для неё переход был далеко не первым и далеко не самым сложным. Но воздух вокруг тропы Bright Angel Trailпрогрелся до 40 градусов по Цельсию, а тропа проложена так, что довольно крутые подьёмы чередуются со спусками, и, в конце концов, сердце туристки не выдержало.

Спасатели были вызваны на место происшествия другими туристами. Медики прибыли буквально через четверть часа, воспользовавшись санитарным вертолётом, но все их попытки спасти несчастную оказались безуспешны.

Администрация Большого Каньона выразила соболезнования семье скончавшейся канадки и ещё раз обратилась ко всем туристам с настоятельной просьбой соблюдать элементарные правила во время долгих пеших прогулок – во-первых, проверить своё сердце, и если есть хоть какие-то незначительные нарушения в его работе, отказаться от тяжёлых переходов. Во-вторых, одеваться в соответствии с погодой, выбирать хлопчатобумажную одежду, которая должна быть просторной и окрашена в светлые тона, чтобы отражать солнечные лучи. В-третьих, брать с собой много воды, чтобы постоянно возобновлять потерю жидкости организмом. Наконец, соизмерять свои силы со сложностью маршрута и планировать длительные остановки для отдыха.