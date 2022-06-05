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Новости В Мире Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 5 июня 2022

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 5 июня 2022

Denis Dankoff Июн 5, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 58 Просмотров

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Новости одной строкой:

  1. Евросоюз разрабатывает новый, седьмой пакет санкций против России.
  2. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. «Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», заявила корреспондент Ирина Куксенкова.
  3. Южнокорейская компания возобновила вывоз зерна с Украины.World-Grain: Частично возобновил работу зернового терминала в Николаеве южнокорейский зерновой трейдер POSCO.

    Компания отгрузила около 2000 тонн пшеницы по наземным маршрутам в направлении западной границы Украины через пункты Изов, Вадул-Сирет и Ужгород. POSCO заявила, что хранит на своем терминале 115 тыс тонн зерна, в том числе пшеницу, кукурузу и ячмень.

  4. Средиземноморские страны, через которые мигранты добираются в Европу, ожидают более 150 000 мигрантов в этом году, сообщает Reuters. Это связано с новой волной эмиграции из стран Африки и Ближнего Востока, которая спровоцирована нехваткой продовольствия из-за российско-украинского конфликта.
  5. В Казахстане сегодня проходит референдум о поправках в Конституцию. Они призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.
  6.  «Мы не можем быть украинскими ястребами вечно», пишет The New York Times автор Росс Даутхэт. Основные тезисы статьи:▪️Соединенные Штаты в сложившейся ситуации должны перестать накачивать Киев оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта;
    ▪️ в ближайшее время противостояние может перейти в замороженную стадию, и в этих условиях США необходимо отказаться от масштабной поддержки Украины:

    «В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения».

    ▪️Вашингтону необходимо перестать в одиночку вкладываться в поддержку Украины и заставить Европейский союз тоже вносить свою лепту:

    «Если Киев и Москва движутся в сторону многолетнего замороженного конфликта, нам надо будет подтолкнуть Украину к самой реалистичной, нежели чем самой амбициозной военной стратегии. И настолько же срочно нам надо переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских коллег.
    ▪️«Хорошая стратегическая теория должна учитывать сложности, вызовы и пределы. Опасность состоит в том, что практические достижения нашей воинственной политики могут создать почву для слепой самонадеянности, которая пустит по ветру наш все еще предварительный успех».

  7. Британские юрфирмы сторонятся российских клиентов.
  8. Тропический шторм «Алекс», первый в сезоне атлантических ураганов, затопил районы Южной Флориды и превратил некоторые дороги Майами в реки.«Алекс» — новая версия урагана «Агата», который обрушился на тихоокеанское побережье Мексики в начале этой недели. Жертвами «Агаты» стали 11 человек, 20 пропали без вести, сообщает Bloomberg.
    Шторм получил новое название после того, как пересек Мексику и попал в Атлантический бассейн.

    По данным властей, на Кубе в результате шторма погибли три человека. В Гаване повреждены десятки домов и отключено электричество в некоторых районах.

  9. «Это невыносимо», — Премьер Саксонии осудил антироссийские санкции и сделал замечание вице-канцлеру ФРГ▪️Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил планы федерального Правительства Германии по прекращению поставок российского угля, газа и нефти, — сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
    ▪️От 80 до 100% составил рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий и «это невыносимо», — подчеркнул Глава Правительства Саксонии и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.
    ▪️ Премьер Саксонии сделал замечание Вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку, что тот «должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать».
  10. Путин в ближайшие дни проведет первую встречу с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщил Песков.
  11. Самые длинные границы между двумя странами в мире:

12.  Сегодня стартовали ежегодные морские учения NАТО BALTOPS 2022, которые пройдут в центральной и южной части Балтийского моря

В учениях примут участие 14 стран НАТО, а также две страны-партнера Североатлантического альянса (Швеция и Финляндия). В BALTOPS 22
будут задействованы 7000 человек личного состава, 45 боевых кораблей, 75 самолетов и вертолетов.

Учения BALTOPS 22 будут включать в себя взаимодействие с Космическим центром НАТО.

13. “Турция хочет, чтобы министр обороны Швеции Петер Хультквист был снят со своего поста из-за его встреч с представителями PKK/YPG”, – ссообщил источник, который неоднократно контактировал с военными представителями в Турции.

14. Премьер-министр Сербии назвала ситуацию с визитом Сергея Лаврова, запланированным на 7 июня, «исключительно сложной» и «невероятной в Европе». По словам   Брнабич, логистикой поездки главы российского МИД занимается не служба протокола, а лично президент Вучич. По всей видимости, проблема в разрешении на пересечение правительственным бортом воздушного пространства ряда европейских стран.

Масла в огонь подливает канцлер Германии, который на днях заявил, что отменит запланированную поездку в Белград в случае, если состоится визит Лаврова.

15. Слухи о том, что Си Цзиньпин теряет власть, сильно преувеличены.

16. В Германии начались дебаты о зависимости страны от Китая.

17. Алексей Арестович до сих пор находится в базе “Миротворца”.

Советника главы офиса президента на сайте считают профессиональным провокатором, осуществляющим информационные диверсии в пользу России. Он якобы деморализует ВСУ и дискредитирует украинские органы власти.

Попал туда Арестович ещё в январе. Тогда теолог-актёр-экзорцист-аналитик раскритиковал правительство Зеленского и покинул должность спикера трёхсторонней контактной группы в Минском договорном процессе. Потом вновь почувствовал себя нужным, но из списков врагов народа никто его не вычёркивал.

18.  Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника.

“В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода”, — сказал он, выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития.

◾️Эрдоган утверждает, что страны Запада начали соглашаться с идеей Турции о необходимости реформировать СБ ООН.
◾️Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается, сказал Эрдоган.
◾️Позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары, заявил Эрдоган.

19. Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру.

 

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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