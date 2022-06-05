Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 5 июня 2022

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между. У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Новости одной строкой:

Евросоюз разрабатывает новый, седьмой пакет санкций против России. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. «Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», заявила корреспондент Ирина Куксенкова. Южнокорейская компания возобновила вывоз зерна с Украины.World-Grain: Частично возобновил работу зернового терминала в Николаеве южнокорейский зерновой трейдер POSCO. Компания отгрузила около 2000 тонн пшеницы по наземным маршрутам в направлении западной границы Украины через пункты Изов, Вадул-Сирет и Ужгород. POSCO заявила, что хранит на своем терминале 115 тыс тонн зерна, в том числе пшеницу, кукурузу и ячмень. Средиземноморские страны, через которые мигранты добираются в Европу, ожидают более 150 000 мигрантов в этом году, сообщает Reuters. Это связано с новой волной эмиграции из стран Африки и Ближнего Востока, которая спровоцирована нехваткой продовольствия из-за российско-украинского конфликта. В Казахстане сегодня проходит референдум о поправках в Конституцию. Они призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. «Мы не можем быть украинскими ястребами вечно», пишет The New York Times автор Росс Даутхэт. Основные тезисы статьи:▪️Соединенные Штаты в сложившейся ситуации должны перестать накачивать Киев оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта;

▪️ в ближайшее время противостояние может перейти в замороженную стадию, и в этих условиях США необходимо отказаться от масштабной поддержки Украины: «В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения». ▪️Вашингтону необходимо перестать в одиночку вкладываться в поддержку Украины и заставить Европейский союз тоже вносить свою лепту: «Если Киев и Москва движутся в сторону многолетнего замороженного конфликта, нам надо будет подтолкнуть Украину к самой реалистичной, нежели чем самой амбициозной военной стратегии. И настолько же срочно нам надо переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских коллег.

▪️«Хорошая стратегическая теория должна учитывать сложности, вызовы и пределы. Опасность состоит в том, что практические достижения нашей воинственной политики могут создать почву для слепой самонадеянности, которая пустит по ветру наш все еще предварительный успех». Британские юрфирмы сторонятся российских клиентов. Тропический шторм «Алекс», первый в сезоне атлантических ураганов, затопил районы Южной Флориды и превратил некоторые дороги Майами в реки.«Алекс» — новая версия урагана «Агата», который обрушился на тихоокеанское побережье Мексики в начале этой недели. Жертвами «Агаты» стали 11 человек, 20 пропали без вести, сообщает Bloomberg.

Шторм получил новое название после того, как пересек Мексику и попал в Атлантический бассейн. По данным властей, на Кубе в результате шторма погибли три человека. В Гаване повреждены десятки домов и отключено электричество в некоторых районах. «Это невыносимо», — Премьер Саксонии осудил антироссийские санкции и сделал замечание вице-канцлеру ФРГ▪️Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил планы федерального Правительства Германии по прекращению поставок российского угля, газа и нефти, — сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

▪️От 80 до 100% составил рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий и «это невыносимо», — подчеркнул Глава Правительства Саксонии и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.

▪️ Премьер Саксонии сделал замечание Вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку, что тот «должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать». Путин в ближайшие дни проведет первую встречу с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщил Песков. Самые длинные границы между двумя странами в мире:

12. Сегодня стартовали ежегодные морские учения NАТО BALTOPS 2022, которые пройдут в центральной и южной части Балтийского моря

В учениях примут участие 14 стран НАТО, а также две страны-партнера Североатлантического альянса (Швеция и Финляндия). В BALTOPS 22

будут задействованы 7000 человек личного состава, 45 боевых кораблей, 75 самолетов и вертолетов.

Учения BALTOPS 22 будут включать в себя взаимодействие с Космическим центром НАТО.

13. “Турция хочет, чтобы министр обороны Швеции Петер Хультквист был снят со своего поста из-за его встреч с представителями PKK/YPG”, – ссообщил источник, который неоднократно контактировал с военными представителями в Турции.

14. Премьер-министр Сербии назвала ситуацию с визитом Сергея Лаврова, запланированным на 7 июня, «исключительно сложной» и «невероятной в Европе». По словам Брнабич, логистикой поездки главы российского МИД занимается не служба протокола, а лично президент Вучич. По всей видимости, проблема в разрешении на пересечение правительственным бортом воздушного пространства ряда европейских стран.

Масла в огонь подливает канцлер Германии, который на днях заявил, что отменит запланированную поездку в Белград в случае, если состоится визит Лаврова.

15. Слухи о том, что Си Цзиньпин теряет власть, сильно преувеличены.

16. В Германии начались дебаты о зависимости страны от Китая.

17. Алексей Арестович до сих пор находится в базе “Миротворца”.

Советника главы офиса президента на сайте считают профессиональным провокатором, осуществляющим информационные диверсии в пользу России. Он якобы деморализует ВСУ и дискредитирует украинские органы власти.

Попал туда Арестович ещё в январе. Тогда теолог-актёр-экзорцист-аналитик раскритиковал правительство Зеленского и покинул должность спикера трёхсторонней контактной группы в Минском договорном процессе. Потом вновь почувствовал себя нужным, но из списков врагов народа никто его не вычёркивал.

18. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника.

“В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода”, — сказал он, выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития.

◾️Эрдоган утверждает, что страны Запада начали соглашаться с идеей Турции о необходимости реформировать СБ ООН.

◾️Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается, сказал Эрдоган.

◾️Позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары, заявил Эрдоган.

19. Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру.

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.

fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.

exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.

www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.

findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».

pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.

theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.

citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto