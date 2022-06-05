Итоги недели 30 мая – 5 июня 2022 года

Завершилась первая неделя календарного лета. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.
- Недавнийшторм в Квебеке не только оставил жителей провинции без электричества, но и нанес огромный ущерб кленовой промышленности провинции. По словам добытчика сиропа Поля Рено с начала года на юго-востоке Канады уже прошло два шторма, каждый из которых убил кленовые деревья.
- Открывается новый туристический маршрут: Старый Квебек и город Сент-Анн-де-Бопре свяжет речной трамвай Начиная с 18 июня, между портом Старого Квебека и городом Сент-Анн-де-Бопре (Sainte-Anne-de-Beaupré) каждый день будет курсировать речной трамвай. Кораблик будет совершать три рейса в день (выход из порта в 9, 12 и 15 часов).
- Федеральные ограничения COVID-19 на границе продлеваются как минимум до 30 июня. Об этом объявили во вторник Министерство здравоохранения Канады и Агентство общественного здравоохранения Канады. Иностранные туристы по-прежнему будут обязаны предъявить доказательства полной вакцинации. Невакцинированные канадские граждане или постоянные жители должны предоставить молекулярный тест на COVID-19, сделанный до въезда в Канаду.
- Федеральное правительство объявило, что с начала следующего года Британская Колумбия станет первой провинцией Канады, которая декриминализует хранение небольших количеств незаконных наркотиков для личного употребления. Решение было принято после того, как правительство Британской Колумбии запросило исключение в соответствии с федеральным законом о контролируемых наркотиках и веществах.
- Все попытки привлечь иммигрантов в сельские районы Квебека оканчиваются плачевно. Как правило, приезжающие в Квебек на ПМЖ селятся в Монреале Институт Квебека (Institut du Québec – IDQ) в очередной раз опубликовал статистические данные о расселении новых иммигрантов в различных районах Квебека.
- Премьер-министр Квебека Франсуа Лего пообещал жителям провинции еще одну выплату в 500 долларов на человека в случае, если его партия CAQ снова победит на провинциальных выборах осенью. По словам премьера, эти деньги помогут жителям провинции пережить рекордную инфляцию. Политические оппоненты, естественно, поспешили отреагировать на такое смелое заявление.
- Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields приобрела канадскую золотодобывающую компанию Yamana Gold Только что сообщено, что одна из самых известных золотодобывающих компаний в мире – южноафриканская Gold Fields (GFI-N, цена акции 17,44 долларов) приобрела канадские золотые прииски компании Yamana Gold и стала полноправным участником канадского реестра.
- Омбудсмен Квебека выпустил ряд рекомендаций для детской больницы Монреаля (Montreal Children’s Hospital). Расследование выявило многочисленные недостатки в учреждении, в том числе недостаточный мониторинг показателей жизнедеятельности пациентов после операции. Офис омбудсмена Марка-Андре Дауда проверил 16 медицинских отчетов с осени 2021 года.
- Беженцам из Украины в Канаде предоставят единовременную помощь в размере трёх тысяч канадских долларов (2400 долларов США). Кроме того, помощь получат их дети до 17 лет – по 1500 канадских долларов (1200 долларов США).
- Во многих пунктах проката автомобилей по всей Канаде, особенно в аэропортах, все транспортные средства уже забронированы на июль и август. А в тех пунктах, где еще удается найти свободное авто, цена стартует от 150 долларов в день и устремляется в бесконечность.
Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.
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