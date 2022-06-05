Итоги недели 30 мая – 5 июня 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась первая неделя календарного лета. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Недавнийшторм в Квебеке не только оставил жителей провинции без электричества, но и нанес огромный ущерб кленовой промышленности провинции. По словам добытчика сиропа Поля Рено с начала года на юго-востоке Канады уже прошло два шторма, каждый из которых убил кленовые деревья. Открывается новый туристический маршрут: Старый Квебек и город Сент-Анн-де-Бопре свяжет речной трамвай Начиная с 18 июня, между портом Старого Квебека и городом Сент-Анн-де-Бопре (Sainte-Anne-de-Beaupré) каждый день будет курсировать речной трамвай. Кораблик будет совершать три рейса в день (выход из порта в 9, 12 и 15 часов). Федеральные ограничения COVID-19 на границе продлеваются как минимум до 30 июня. Об этом объявили во вторник Министерство здравоохранения Канады и Агентство общественного здравоохранения Канады. Иностранные туристы по-прежнему будут обязаны предъявить доказательства полной вакцинации. Невакцинированные канадские граждане или постоянные жители должны предоставить молекулярный тест на COVID-19, сделанный до въезда в Канаду. Федеральное правительство объявило, что с начала следующего года Британская Колумбия станет первой провинцией Канады, которая декриминализует хранение небольших количеств незаконных наркотиков для личного употребления. Решение было принято после того, как правительство Британской Колумбии запросило исключение в соответствии с федеральным законом о контролируемых наркотиках и веществах. Все попытки привлечь иммигрантов в сельские районы Квебека оканчиваются плачевно. Как правило, приезжающие в Квебек на ПМЖ селятся в Монреале Институт Квебека (Institut du Québec – IDQ) в очередной раз опубликовал статистические данные о расселении новых иммигрантов в различных районах Квебека. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего пообещал жителям провинции еще одну выплату в 500 долларов на человека в случае, если его партия CAQ снова победит на провинциальных выборах осенью. По словам премьера, эти деньги помогут жителям провинции пережить рекордную инфляцию. Политические оппоненты, естественно, поспешили отреагировать на такое смелое заявление. Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields приобрела канадскую золотодобывающую компанию Yamana Gold Только что сообщено, что одна из самых известных золотодобывающих компаний в мире – южноафриканская Gold Fields (GFI-N, цена акции 17,44 долларов) приобрела канадские золотые прииски компании Yamana Gold и стала полноправным участником канадского реестра. Омбудсмен Квебека выпустил ряд рекомендаций для детской больницы Монреаля (Montreal Children’s Hospital). Расследование выявило многочисленные недостатки в учреждении, в том числе недостаточный мониторинг показателей жизнедеятельности пациентов после операции. Офис омбудсмена Марка-Андре Дауда проверил 16 медицинских отчетов с осени 2021 года. Беженцам из Украины в Канаде предоставят единовременную помощь в размере трёх тысяч канадских долларов (2400 долларов США). Кроме того, помощь получат их дети до 17 лет – по 1500 канадских долларов (1200 долларов США). Во многих пунктах проката автомобилей по всей Канаде, особенно в аэропортах, все транспортные средства уже забронированы на июль и август. А в тех пунктах, где еще удается найти свободное авто, цена стартует от 150 долларов в день и устремляется в бесконечность.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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