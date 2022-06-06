Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсорство родителей или супругов в Квебек потребует от них знание французского языка с осени этого года

Спонсируете родителя или супругов в Квебек? Будьте готовы, что может понадобиться от них продемонстрировать знание французского языка! И уже с октября – ноября этого года.

Квебек всегда отличался правом на свою особую политику иммиграции: провинция сама отбирала людей на постоянное место жительство, но и этого оказалось мало.

На данный момент Квебек сам отбирает нужных ему квалифицированных кадров на постоянное место жительство, а право отбора беженцев и отбор аппликантов по семейному спонсорству принадлежит федералам.

Франсуа Лего собирается расширить полномочия провинции на отбор аппликантов по воссоединению семьи. Таким образом, премьер Квебека сможет потребовать от спонсируемых знания французского языка (!!!), а отбор беженцев, так и быть, оставит на попечении Федерального правительства. Что это означает? Ваши супруги или родители должны будут знать французский язык, если хотят жить с вами в провинции Квебек, без его знания Квебек добро на постоянное проживание не даст.

Хочется отметить, что это не первое неадекватное предложение Лего насчет французского языка. На прошлой неделе Франсуа Лего внес предложение внести поправку в противоречивый законопроект 96 (Bill 96). Поправка ограничивала доступ беженцев и вновь прибывших иммигрантов на получение услуг на английском языке по истечению 6 месяцев пребывания в Квебеке. Как высказался министр, шестимесячный курс французского языка будет достаточным, чтобы свободно на нем разговаривать и общаться с государственными инстанциями (не спрашивайте меня как это…) – 1 июня поправка стала законом (!!!).

Что означает скандальный и противоречивый закон? В Квебеке будет создано Министерство Французского Языка. Французский язык будет единственным языком на рабочих местах, языком документации, языком обслуживания муниципалитета, а также здравоохранения (!!!). Премьер-министр Квебека пошел дальше и заявил, что французский язык должен стать родным языком дома и он лично будет следить за этим, пока правда не понятно как именно.

Несколько англоязычных школьных комитетов (school boards) и англоязычных колледжей заявили о намерении подать в Верховный суд за нарушение конституционных прав жителей Квебека на получение образование и доступ к сфере услуг на их родном языке, к ним же собираются присоединяться и коренные народы.

Куда исчезает Канада, когда-то известная своим мультикультурализмом и мозаичным обществом становится непонятным. То, что было нам гарантировано конституцией и хартией прав и свобод, все чаще и чаще приходится отстаивать в суде.

Если все-таки Министерство Иммиграции одобрит требование знать французский язык для спонсируемых родственников, единственным способом поменять требование может стать коллективный иск в суд или массовый отток иммигрантов в другие провинции. На данный момент федеральный департамент поддерживает и всячески поощряет расселение франкоязычных потенциальных иммигрантов по всей Канаде за пределами провинции Квебек. Может нужно будет иметь в виду эту опцию в недалеком будущем?

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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