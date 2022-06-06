Министр обороны Канады начала борьбу против сексуальных преступлений в армии

Выступая в одном из телешоу министр пообещала «взяться за дело» и действовать исходя из 48 рекомендаций, сделанных бывшей судьей Верховного суда Канады Луизы Арбур по итогам исследования обстановки в войсках

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что намерена искоренить сексуальные преступления в армии. Об этом сообщает Global News.

Выступая в одном из телешоу министр пообещала «взяться за дело» и действовать исходя из 48 рекомендаций, сделанных бывшей судьей Верховного суда Канады Луизы Арбур по итогам исследования обстановки в войсках.

«Я полностью понимаю скептицизм по поводу того, что на этот раз все изменится. Все, что я могу сказать, это то, что вы увидите прогресс в этом году. Я считаю, что это ключевой момент для канадских военных», — сказала Ананд.

Ранее сообщалось, что бывшая судья Верховного суда Канады Луиза Арбур провела исследование причин распространенности в вооруженных силах стран домогательств, сексуального насилия и женоненавистничества и пришла к выводу, что во всем виновата «замкнутая культура канадских вооруженных сил».

В отчете Арбур содержится 48 рекомендаций, включая передачу всех расследований сексуальных посягательств в систему гражданского правосудия, более четкие определения домогательств и неправомерных действий, более качественную подготовку и набор персонала, а также исследование того, должны ли нынешние офицерские колледжи вооруженных сил продолжать существовать, учитывая повсеместное притеснение курсантов.

Также Арбур порекомендовала военным нанять внешних HR-консультантов и дать офицерам больше возможностей для поиска решений задач с помощью гражданских технологий.