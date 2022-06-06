Подписаться на рассылку
Выбор редакции Китай обвинил ВВС Канады в провокациях в у берегов КНР

Китай обвинил ВВС Канады в провокациях в у берегов КНР

Виктория Христова Июн 6, 2022 Выбор редакции, Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Китай обвинил ВВС Канады в провокациях в у берегов КНР отключены 24 Просмотров

Самолеты ВВС Канады провоцировали Народно-освободительную армию Китая (НОАК) у берегов КНР

Самолеты ВВС Канады провоцировали Народно-освободительную армию Китая (НОАК) у берегов КНР, 5 июня пишет газета Global Times.

Ранее канадские вооруженные силы обвинили ВВС НОАК в неоднократном совершении опасных маневров у канадских самолетов-разведчиков, которые якобы находились у китайских берегов, чтобы «помочь обеспечить соблюдение санкций Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи».

Как отмечает Global Times, на самом деле канадские самолеты занимались ближней разведкой у берегов КНР в районе Восточно-Китайского моря.

Издание отмечает, что именно ВВС Канады спровоцировали своими действиями Китай, который был вынужден предпринять ответные меры и направить свои самолеты на перехват канадских самолетов-разведчиков.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal