Air Canada: полеты в Азию концу будущего года увеличатся

Спрос на рейсы между Канадой и Азиатско-Тихоокеанским регионом восстановится к декабрю 2023 года, заявила директор компании по продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе авиакомпании Air Canada Кийо Вай

Спрос на рейсы между Канадой и Азиатско-Тихоокеанским регионом восстановится к декабрю 2023 года, заявила директор компании по продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе авиакомпании Air Canada Кийо Вайс. Об этом 4 июня сообщило агентство Reuters.

По словам Вайс, спрос постепенно восстанавливается и может достичь уровня, близкого к допандемическому, к декабрю 2023 года.

Она отметила, что сейчас авиасообщение между Канадой и Азиатско-Тихоокеанским регионом работает на 30% от показателей 2019 года. Ожидается, что к концу декабря 2023 года пропускная способность увеличится в два раза.

Она добавила, что авиакомпания намерена также добавить новые рейсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос на туристические поездки.

«Вероятно, мы примем решение в течение месяца или около того», — подчеркнула Вайс.

Напомним, 31 марта 2020 года Air Canada временно сократила более 15 тысяч сотрудников из-за уменьшения числа авиарейсов на фоне пандемии коронавируса. В компании сообщили, что данная мера была принята для того, чтобы сократить экономические убытки и скорректировать работу компании.