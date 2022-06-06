Недвижимость: рост инфляции широко распространен во всем мире

Центральный банк готов ” действовать более решительно, если это необходимо, чтобы выполнить свое обязательство по достижению целевого показателя инфляции в 2 %»,-говорится в ее заявлении в среду, что указывает на ее решимость бороться с ростом цен

Центральный банк готов ” действовать более решительно, если это необходимо, чтобы выполнить свое обязательство по достижению целевого показателя инфляции в 2 %»,-говорится в ее заявлении в среду, что указывает на ее решимость бороться с ростом цен.

Это повышение процентных ставок, третье с начала года, было широко ожидаемым экономистами. Центральному банку еще предстоит проделать большую работу, потому что уровень инфляции достигает максимума в 6,8 %, что является максимумом за последние 30 лет, и он ожидает, что он продолжит расти в течение следующих нескольких месяцев.

Валютные власти подчеркивают, что рост инфляции широко распространен во всем мире из-за войны на Украине, ограничений в Китае и сбоев в цепочках поставок.

Повышение процентных ставок не повлияет на эти причины инфляции геополитического характера, но Банк Канады надеется, что сможет успокоить игру в стране, где экономика работает на полную катушку, а компании изо всех сил пытаются нанять рабочую силу. Даже рынок недвижимости, который начал демонстрировать признаки замедления после первых двух повышений процентных ставок, остается почти на своем исключительно высоком уровне, отмечают валютные власти.

« Ясно, что экономика находится в состоянии избыточного спроса”, – отмечает Банк Канады, объявляя о дальнейшем росте.

Агрессивный тон сообщения Центрального банка в среду наводит на мысль, что процентные ставки могут вырасти до 3% к концу года, что выше уровня, который считается нейтральным, что может привести к рецессии. « Ключевой вопрос заключается в том, придется ли банку повышать ставки до такой степени, чтобы они стали ограничительными, то есть превысили 3 %», – подчеркивают экономисты Национального банка Тейлор Шлейх и Уоррен Лавли, которые считают, что “повышение ставок вне пределов”. стандарты могут продолжаться дольше».

Увеличение на 75 базисных пунктов в июле является немаловажной вероятностью, по мнению экономистов Национального банка, которые присоединяются к нескольким другим наблюдателям.

Повышение ключевой ставки оказывает непосредственное влияние на стоимость кредитов с переменной ставкой, таких как маржа и кредитные карты, а также ипотечные кредиты с переменной ставкой.

Переменная ставка по ипотечным кредитам, которая в настоящее время составляет 1,90% на пятилетний срок, увеличивается до 2,40 %. Таким образом, кредит в размере 473 229 долларов будет стоить владельцам дома дополнительно 115 долларов в месяц или 1380 долларов в год, согласно данным сайта Ratehub.ca.

На уровне 1,5% руководящая ставка Банка Канады по – прежнему на 25 базисных пунктов ниже, чем до пандемии. Некоторые экономисты считают, что монетарные власти медленно реагировали на всплеск инфляции, и теперь им приходится делать двойные укусы, чтобы наверстать упущенное.

« Этот цикл роста является самым быстрым с начала эры таргетинга на инфляцию», – указывают, например, экономисты из Дежардена Ройс Мендес и Тиаго Фигейредо в своем анализе решения Центрального банка.

По их мнению, времени может не хватить, потому что Банку Канады, возможно, придется прекратить борьбу с инфляцией раньше многих других стран, учитывая чувствительность канадской экономики к более высоким ставкам. Экономисты де Дежардена отмечают, что рынок жилья уже негативно реагирует на более высокие ставки.

После очередного повышения на 50 пунктов в июле банк может вернуться к росту на 25 базисных пунктов в сентябре.

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