Черногория. Болгария и Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ

Руководители Черногории отказались пропустить в Сербию через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, что посол РФ в Черногории Владислав Масленников подтвердил, 5 июня сообщает газета «Вечерние новости», где опубликован документ черногорских властей.

Руководители Черногории отказались пропустить в Сербию через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, что посол РФ в Черногории Владислав Масленников подтвердил, 5 июня сообщает газета «Вечерние новости», где опубликован документ черногорских властей.

В Сербии ожидали визит главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила 5 июня, что президент страны Александр Вучич вынужден сам заниматься логистикой намеченного на 6–7 июня визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она отметила, что ситуация у официального Белграда осложняется тем, что предполагается визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а время такое, что во внешней политике «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать».

«Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве», — сказал Масленников.

В понедельник на 10.00 (11.00 мск) планируется встреча посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Александра Вучича, который предупреждал заранее, что ситуация с визитом Лаврова в Белград усложняется. В 19.30 (20.30 мск) глава сербского государства собирается сделать обращение к гражданам страны по данной теме.

А за несколько дней до сегодняшнего заявления, персоной нон грата был объявлен сотрудник посольства Черногории в Москве. Об этом 31 мая сообщил МИД РФ на своем сайте.

В ведомстве пояснили, что 24 марта послу Черногории в России вручили ноту МИД РФ об объявлении «persona non grata» сотрудника черногорского посольства в Москве.

В сообщении говорится, что эта мера стала ответом на аналогичный шаг Черногории, выславшей сотрудника российского посольства в Подгорице.

МИД России сразу же заявил сегодня: “Россия не сооружает «железный занавес» — это Евросоюз окружает Россию”, – цитируем официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову, которая выступила 5 июня в эфире итальянского телеканала La7.

«Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — подчеркнула она.