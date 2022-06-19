Прорыв бобровой плотины разрушил важную проселочную дорогу в Квебеке

А в прошлом году борбы сожрали интернетный кабель и оставили городок без связи с миром.

Дорога регионального значения в Ландоньере была разрушена после того, как сильный напор воды разрушил бобровую плотину. Дорога буквально разломалась на две части.

По версии властей, дренажные трубы не выдержали повышенного давления воды.

Стоит отметить, что городок Родон, на территории которого произошел инцидент, не особо пострадал от шторма на этой неделе. Однако именно дождевая вода, накопившаяся за последнее время, скорее всего и стала причиной разрушения.

Тем не менее по словам мэра пострадавшего городка, разрушенная дорога соединяла соседние муниципалитеты и была сильно короче, чем оставшиеся дороги.

Местные власти надеются восстановить дорогу к следующей пятнице, однако они признают, что работы начнутся не ранее, чем в понедельник.