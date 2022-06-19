На 9 миллионов: Канада отправила Украине запасные стволы для артиллерийских орудий

Канада предоставляет очередную помощь союзникам.

Украина получит от Канады 10 запасных стволов “для обеспечения поддержки” гаубичных артиллерийских орудий M777. Об этом заявила министр обороны Анита Ананд на этой неделе. Также Канаде передает более чем 20 000 патронов, которые закуплены в США, чтобы помочь Украине.

Стволы стоимостью около 9 миллионов долларов будут использоваться с противотанковым оружием “Карл Густав” из арсенала Вооруженных сил Канады.

В министерстве заявили, что “наличие 10 стволов на замену на сумму около 9 миллионов долларов обеспечит сохранение дальности стрельбы и точности гаубиц M777. Изношенные стволы требуют регулярной замены. Эта поддержка согласуется с поддержанием критически важных возможностей, предоставляемых Украине союзниками и партнерами”.