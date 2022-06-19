Подписаться на рассылку
Новости Новости Канады На 9 миллионов: Канада отправила Украине запасные стволы для артиллерийских орудий

На 9 миллионов: Канада отправила Украине запасные стволы для артиллерийских орудий

Olga Fedak Июн 18, 2022 Новости Канады, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество Оставить комментарий 38 Просмотров

Канада предоставляет очередную помощь союзникам.

Украина получит от Канады 10 запасных стволов “для обеспечения поддержки” гаубичных артиллерийских орудий M777. Об этом заявила министр обороны Анита Ананд на этой неделе. Также Канаде передает более чем 20 000 патронов, которые закуплены в США, чтобы помочь Украине.

Стволы стоимостью около 9 миллионов долларов будут использоваться с противотанковым оружием “Карл Густав” из арсенала Вооруженных сил Канады.

В министерстве заявили, что “наличие 10 стволов на замену на сумму около 9 миллионов долларов обеспечит сохранение дальности стрельбы и точности гаубиц M777. Изношенные стволы требуют регулярной замены. Эта поддержка согласуется с поддержанием критически важных возможностей, предоставляемых Украине союзниками и партнерами”.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal