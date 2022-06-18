Праздник монреальских салютов возвращается с 25 июня

Этим летом в Монреаль возвращается один из любимых праздников – Фестиваль салютов

Международный Фестиваль Огней вернулся в Монреаль после пандемических ненастий.

После пары лет вынужденного перерыва, Монреаль вновь окунётся в праздничную магическую атмосферу вечерних салютов – мы вновь встречаем международный фестиваль Огней Лото-Квебека.

Каждую субботу и почти каждую среду с 26 июня по 6 августа монреальцы и туристы смогут наслаждаться фейерверком, праздником огней, где каждый участник стремится превзойти соперника в выдумке, в красках, в разнообразии букетов взрывающихся в небесах цветов и гроздей всевозможных чудес. Одним словом, все, в едином строю, встречаем 36ой Международный фестиваль Огней.

Как всегда, в празднике принимают участие самые известные компании, организаторы салютов во всём мире, которые не скупятся на представление.

Самые удобные места находятся на Ронде, где, как всегда, установлены трибуны для зрителей. Эти места платные, но билеты включают и стоимость посещения аттракционов La Ronde, причём билеты дают право на посещение аттракционов с 14 часов.

Праздник можно наблюдать из окрестных мест. С моста Картье, с набережной в районе моста, с эстакады Олимпийского стадиона, из района Старого порта и из других районов Монреаля.

Фейерверки начинаются в 22 часа, длятся 30 минут и состоятся при любой погоде.

Что касается расписания фейерверков:

25 июня, открытие фестиваля, под лозунгом Je me souviens. Разумеется, в этот день праздник посвящён Национальному дню Квебека, празднику Св. Иоанна-Крестителя. Во время первого спектакля зрители увидят и шоу дронов.

2 июля, фейверк, посвящённый певцу Prince

9 июля – день Мексики, под барабанный бой и концерт колоколов

13 июля – день Мифов и Легенд Квебека

20 июля – день Италии

27 июля – День Танца и день Хорватии

3 августа – День Англии, праздник 60 лет прогресса

6 августа – Завершающий грандиозный фейерверк, день, посвящённый группе Genesis и мирозданию вообще.

(Так как на этот момент некоторые команды-участники ещё не прислали окончательное подтверждение об участии в праздники, то возможны добавления в программу).