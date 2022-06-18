Геополитика для думающих: Дания заявила о входе военного корабля России в территориальные воды страны

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 18 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. Новости одной строкой:
- Минобороны Дании заявило, что российский военный корабль вошел в территориальные воды страны к северу от острова Борнхольм в Балтийском море. Корабль покинул датские воды после того, как военно-морские силы Дании установили с ним радиосвязь.
- Белоруссия не собирается воевать на Украине, но если украинские войска ударят по Мозырю, Минск ответит ударом по Киеву, пригрозил Лукашенко.
- США истощают свои стратегические запасы нефти быстрее, чем кажется – заявил аналитик Хавьер Блас, сообщает Bloomberg. США начали продавать стратегические запасы уже в 2021 году. За прошлый год было продано около 115 млн баррелей из хранилищ.
- В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит не был анонсирован. Премьер-министр должен был присутствовать на крупном саммите Red wall в Донкастере, но в последнюю минуту отказался. Приехал отдельно от глав ЕС, на следующий день, что в очередной раз подтверждает расхождение позиций с Парижем и Берлином.
- В США одобрили противоковидные прививки для детей с 6 месяцев.
- Финляндия ввела против себя санкции под давлением ЕС, запретив физическим лицам ввозить в страну дешевое российское топливо. Об этом 17 июня заявил представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.
- Токаев назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» и заявил, что Казахстан их не признает.
- Планы США по продаже Киеву четырёх ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle общей стоимостью $40 млн приостановлены из-за опасений Пентагона, что сложное современное оборудование для наблюдения может попасть в руки российских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
- Инспекция ВОЗ в России в рамках процедуры признания «Спутника V» может состояться в ближайшие месяцы, рассказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
- Соединенные Штаты ожидают, что Турция в течение последующих 12 месяцев будет только наращивать антизападную риторику.
- На создание стратегии среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны западных стран правительству России нужно еще два—три месяца. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудри.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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