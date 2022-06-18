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Новости В Мире Геополитика для думающих: Дания заявила о входе военного корабля России в территориальные воды страны

Геополитика для думающих: Дания заявила о входе военного корабля России в территориальные воды страны

Denis Dankoff Июн 18, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 44 Просмотров

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 18 июня 2022.

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления.  Новости одной строкой:

  1. Минобороны Дании заявило, что российский военный корабль вошел в территориальные воды страны к северу от острова Борнхольм в Балтийском море. Корабль покинул датские воды после того, как военно-морские силы Дании установили с ним радиосвязь.
  2. Белоруссия не собирается воевать на Украине, но если украинские войска ударят по Мозырю, Минск ответит ударом по Киеву, пригрозил Лукашенко.
  3. США истощают свои стратегические запасы нефти быстрее, чем кажется – заявил аналитик Хавьер Блас, сообщает Bloomberg. США начали продавать стратегические запасы уже в 2021 году. За прошлый год было продано около 115 млн баррелей из хранилищ.
  4. В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит не был анонсирован. Премьер-министр должен был присутствовать на крупном саммите Red wall в Донкастере, но в последнюю минуту отказался. Приехал отдельно от глав ЕС, на следующий день, что в очередной раз подтверждает расхождение позиций с Парижем и Берлином.
  5. В США одобрили противоковидные прививки для детей с 6 месяцев.
  6. Финляндия ввела против себя санкции под давлением ЕС, запретив физическим лицам ввозить в страну дешевое российское топливо. Об этом 17 июня заявил представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.
  7. Токаев назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» и заявил, что Казахстан их не признает.
  8. Планы США по продаже Киеву четырёх ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle общей стоимостью $40 млн приостановлены из-за опасений Пентагона, что сложное современное оборудование для наблюдения может попасть в руки российских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
  9. Инспекция ВОЗ в России в рамках процедуры признания «Спутника V» может состояться в ближайшие месяцы, рассказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
  10. Соединенные Штаты ожидают, что Турция в течение последующих 12 месяцев будет только наращивать антизападную риторику.
  11. На создание стратегии среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны западных стран правительству России нужно еще два—три месяца. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудри.

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

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  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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