Иммиграция с Александрой Мельниковой. Самые дешевые колледжи провинции Онтарио. Получение образования по приемлемым ценам. Продолжаем тему образования в Канаде.

Провинция Онтарио по праву считается одной из лучших провинций по получению образования. Английский язык, восточное побережье, соседство с тремя атлантические провинциями, французской Ривьерой под названием Квебек, наличие иммиграционных программ для выпускников провинции, а также множество культурных достопримечательностей для расширения кругозора. Итак, вы хотите поступить в учебное заведение, но боитесь, что не в состоянии будете себе это позволить. Предлагаю список учебных заведений по доступным ценам.

Колледж Канестога (Conestoga College). У него 6 кампусов, и два его самых дальних кампуса находятся в двух часах езды от Торонто. Этот колледж предлагает программы в бизнес-администрировании, дошкольном образовании, пищевкусовой промышленности, области здравоохранения, также готовит младший медицинский персонал, работников туристической области и работников деревообрабатывающей промышленности. Стоимость за первый семестр – 9 тысяч канадских долларов, за второй семестр 8 тысяч.

Следующий колледж Фаншаве колледж (Fanshawe college). Один из самых больших колледжей в провинции Онтарио. Доступные специальности – анимация в 3Д дизайне, бизнес программы, школьное и дошкольное образование, программа по кибербезопасности, программы в риск менеджменте, изобразительном искусстве, искусстве фотографии, программы подготовки младшего медперсонала, программа подготовки социальных работников, специалисты по разработке вебсайтов и интернет-приложений, а также подготовка специалистов по сварке. Стоимость программы за один академический год 16 тысяч долларов.

Колледж Ниагара (Niagara college) – качество образования в этом колледже выше среднего по всей Канаде. Доступные программы: искусство актерской игры и телевидение, специалисты по поведенческому анализу и аутизму, техники в инженерно-строительной области, также кулинарии, косметологии, фитнес специалисты, дизайнеры интерьера, ландшафтный дизайн, массажисты, фотографы, специалисты по виноделию и виноградарству. Стоимость за один академический год 19 тысяч долларов.

Следующий колледж – колледж Солт (Sault college). Этот колледж был основан в 1965 году как профтехучилище для подготовки специалистов, в которых срочно нуждался канадский рынок труда. По сегодняшний день большинство программ считаются востребованными, а именно: специалисты по различным зависимостям и умственным отклонениям, работники аэропортов, школьное и дошкольное образование, техники по охране рыболовства и дикой природы, парикмахеры, разработчики дизайна мобильных приложений, медсестры, специалисты в робототехнике и автоматике, разработчики вебдизайна. Стоимость за один академический год 16 тысяч долларов.

Сенека Колледж (Seneca college) – один из лучших колледжей провинции Онтарио с доступными ценами и четырьмя кампусами по всей провинции. Колледж предлагает программы в областях авиации, поведенческого анализа, инженерных технологий, компьютерного программирования, косметологии и СПА терапии, моды, графического дизайна, туризма и менеджмента. Стоимость за один академический год тоже 16 тысяч долларов.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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