Напоминаем (никогда не мешает напомнить) – с 18 июня маски в транспорте можно не носить!

Итак, свершилось, на всей территории Квебека с 18 июня в общественном транспорте можно находиться без масок

Благая весть. С 18 июня (а это сегодня) маски в метро, автобусах, поездах отменяются. Не, те, кто хочет или кто чувствует недомогание, пусть носит, но обязательное ношение масок отменено.

Мы уже писали о том, что с субботы, 18 июня, в общественном транспорте по всему Квебеку отменено обязательное ношение масок. Но повтор радостной вести никогда лишним не бывает.

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе – человек слова. Министр сказал. Министр сделал. Десять дней назад месье Дюбе предупредил о том, что благодаря успехам в борьбе с Ковидом, маски в транспорте будут отменены, Дюбе слово сдержал.

Так что, можем гордо восседать в автобусах, метро, электричках, поездах без масок (в принципе, в последние дни регулярно можно было наблюдать “безмасочников” в вагонах и в автобусах, но с 18 июня можно не бояться наложения экономических санкций на нарушителей.

Напомним, что уже с 14 мая маски не являются обязательными при посещении магазинов, общественных мероприятий и учреждений.

Но маски остаются обязательными к ношению во всех лечебных и медицинских учреждениях – от больниц и поликлиник, до кабинетов частнопрактикующих специалистов, физиотерапетов и консультантов.