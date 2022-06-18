Любимейшая прима «Ленкома» – С Днем Рождения! С юбилеем!!!

С Днем Рождения можно поздравить по-разному. Можно написать миллион пожеланий, можно сочинить стихи, можно еще что-то придумать красивое и приятное. А вот я хочу вспомнить… И своими воспоминаниями, впечатлениями и ощущениями поздравить с Днем Рождения… Кого? Читайте – и обрящете ответ!

Сентябрь 2002 года. Киев, тогда еще очень даже русскоязычный, шумный, гостеприимный, за много раз посещений – знакомый. Так сложились обстоятельства, а может так того желали Повыше, один мой весьма представительный в городе знакомый пригласил меня на спектакль «Ленкома».

«Хочешь попасть на репетицию прежде?» – спросил он. Вопросики, однако! Увидеть еще раз Янковского, Караченцова, Захарову… Посмотреть рабочие моменты последнего творения Горина! «Хочу!» – было выкрикнуто…

И вот я где-то в уголке зрительного зала в театре русской драмы имени Леси Украинки. Почти не дышу, и раскрыв рот взираю за каждым жестом, каждым взглядом, каждым словом актеров.

На глазах развивается история, жанр который я обожаю во всем: в литературе, искусстве, поэзии, живописи, мемуаристике. Иван Балакирев, Монс, Меншиков, Петр Великий и Екатерина Первая…

Но как только наступает пауза в прогоне, все эти герои становятся просто людьми. Самыми, поверьте мне, обычными людьми, у которых может зачесаться плечо, которым захочется пить, которым натер ногу неудобный предмет обуви, у которых болит голова… Самыми заурядными, честно!

Выходя с прогона, меня не покидал один уже засевший чуть ранее в голову вопрос. Но о нем позже.

Спектакль был изумительный, я получила просто-таки вагон удовольствия, и еще раз убедилась, что «Современник» и «Ленком» – лучшие театры Москвы, да и всей России, пожалуй. В «Ленком» даже чуточку больше, пожалуй, влюбилась… Хотя, театр мне открыла Галина Борисовна, за что ей хвала, низкий поклон и огромнейшее спасибо!

Март 2007 года. Первый, после декрета, выезд за пределы места жительства. И опять Киев, и опять «Ленком». В этот раз – «Ва-Банк». И опять некий вираж из реальности в сказку, в волшебство, в магию театра. А потом, буквально на следующий день мы пересеклись с труппой на Андреевском спуске. И буквально несколько секунд понаблюдав за ними, ибо больше как-то даже неэтично, я опять задалась уже приставшим ко мне вопросом.

Потом были разные страны и города, где я периодически попадала на спектакли «Ленкома». Мне посчастливилось увидеть «Чайку», «Вальпургиеву ночь», «Вишневый сад», «Женитьбу Фигаро», «Фальстафа», «Женитьбу»…

А вот «Юнону» я не пошла смотреть специально. Без Караченцова она не та, нет той энергетики и мощи. И для меня Резанов – только Николай Петрович. Вот именно – Николай Петрович! Тезки они были, понимаете! А сейчас – все иначе. Для меня…

Когда Судьба забросила меня в Израиль в 1996 году, я познакомилась там с парнем, который работал в концертном агентстве. Он предложил мне присоединяться к его команде и заниматься организацией гастролей. В принципе, я никогда этим не занималась. Но я не из тех, кто пасует или боится начинать, даже если абсолютно «плаваю в теме». Занимаясь в основном православным туризмом, я все же решила для себя потихонечку приглядываться к тому, что происходит в агентстве, и втягиваться в процесс.

Ну, и втянулась… Хотя поначалу чуть не вытянулась. Первые два гастрольных приема – были концерты. А я это как-то не люблю. Да и звезды, при моем абсолютном к ним нейтральном отношении, были ну очень звезданутыми. Прямо с запросами из разряда: «А почему тут у вас солнечные лучи на землю падают не под таким углом, а вот под эдаким?» Молчать я умею плохо, грубо отвечать было запрещено, поэтому вся эта катавасия меня напрягала сильно.

Но потом отлегло. Стали приезжать театры. Романа Виктюка, Вахтангова, антрепризный театр Дубовицкого с двумя прекрасными спектаклями подряд… И мне понравилось. Это был совсем другой тип людей – вежливые, простые, спокойные. Люди, которым индифферентно, под каким углом лучи солнца падают на асфальт под их ногами. Главное, что падают. Важно, что солнечно, тепло, и есть пару часов сходить на пляж. И я осталась…

Ждала «Ленком» и «Современник». И они приехали. И снова восторг, радость, и даже некая не свойственная мне закомплексованность… И даже диалоги. Мы тогда сделали большое интервью с Галиной Борисовной и Мариной Мстиславовной Нееловой. О театре, о русской классике, о выборе репертуара… Долго говорили…

А потом приехал «Ленком». Великолепный состав любимейших артистов, все какие-то дружные, организованные, единые… Такого не было раньше так явно заметно ни в одном коллективе. Абсолютный «папа» – Марк Анатольевич и всегда нервно расчесывающийся господин завхоз. Удалось пообщаться и с некоторыми артистами, собственно с теми, с кем хотелось пообщаться. С кем-то и не хотелось вовсе. И вот тогда по результатам общения и некоторых наблюдений и возник впервые в моей голове тот самый вопрос.

И, наконец, год 2012. Мы забирали маму из Израиля к нам. Естественно, в этот приезд хотелось побывать во многих нужных и важных местах. И мы поехали в Иерусалим. И там, гуляя по Старому городу, встретили… Кого вы думаете? Да, труппу «Ленкома». Идущую очень медленно из-за одного немного покалеченного человека. Как потом выяснилось, одна из артисток то ли подвернула ногу, то ли растянула сухожилие. Но ходила, прихрамывая.

И опять-таки, приглянувшись всего несколько минут, я отметила дружелюбность, какую-то искренность в общении этой группы людей, какие-то милые шутки…

Потом мы пересеклись в Храме Гроба Господня, но там каждый был наедине с Богом…

А вернувшись домой, я позвонила своему приятелю, который когда-то пригласил меня в свое агентство. Он собирался в Америку и передавал свои дела новому боссу. Гастроли «Ленкома» были чуть ли не последней его встречей артистов в Израиле. Я рассказала о своей случайной (вот случайной ли?) встрече с ленкомовцами и сказала, что ему крайне повезло еще раз с ними пересечься.

И когда он полушутя сказал: «Ну да, нас почтила своим присутствием сама Принцесса», та фраза, которая давно и долго кипела во мне, вырвалась наружу. Он прекрасно знал, что мне очень нравится Александра, и видимо, по старой недоброй памяти, решил пульнуть в меня шпилькой. Но как-то не учел, что молчать я не буду, да и принцип бумеранга в этой жизни никто не отменял.

А меня понесло просто… «Кто тебе дал право ее так называть? Что тебе дало право так сказать? Начитался прессы или сам назначен пажом? Как же ярко выдает тупость в человеке его привычка клеить ярлыки на того, кого он, собственно, и не знает! Как же примитивно обезьяничать вслед за другими, не очень умными людьми!» Я не разбирала слов и выражений. То, что я сейчас написала, я облекла, безусловно в цензурно-читабельный формат. В оригинале все было несколько народнее….

Бедняга слушал, пытался вставить что-то… Но потом сказал, что да, погорячился и сам лично не видел проявлений звездности лично от Саши. «Но пишут-то…»…

«Так а на заборе такое пишут, что и читать-то стыдно, так всему верить? Извинись и больше никогда так не говори ни о ком, не будучи уверен лично, что имеешь право вставить гадкую ремарку»… Извинился, но все же сказал, что до тех пор, пока я лично не пообщаюсь с человеком, я тоже не имею права так яростно его защищать… Я это запомнила…

И… Познакомилась! И пообщалась многократно! И буду общаться, и надеюсь, даже встречусь. А может, и не раз. И ни одного своего слова не хочу забрать! И ни за одно не стыдно! Ибо права! Ибо Саша – потрясающе тонкий, умный, интеллигентный и искренний человек. И Принцесса! Потому что ее отец – Гений и Король режиссуры и сценаристики. Поэтому, да, Принцеса! Имеет право!

Конечно, хочется в этот праздничный день закончить все это позитивно и ярко. Но я все же скажу, попрошу, порекомендую всем читающим этот материал – не судить! Не спешить клеить ярлыки, не торопиться загонять кого-то в нелепо придуманный штамп, не стремиться повторить чью-то банальную и дурацкую глупость. Не обижайте людей, не оскорбляйте их, не пытайтесь вопить вместе с толпой то, о чем вы порой даже не имеете отдаленного представления… Помните, что «от слова своего осудитесь»… И суд этот будет весьма неприятным…

А виновницу торжества и главную, но немного завуалированную героиню сего повествования – С Днем Рождения! Хотя тем, кто знает меня, угадать ее имя не составит труда. Да, вы все правы – это прима «Ленкома» Александра Захарова, которой мы кричим троекратное «Ура!» и поем «Многая лета!» Улыбнитесь этой толпе, Саша! И как настоящая Принцесса, простите их, неразумных… И сияйте, посылая лучи добра и света под любым углом к поверхности земли! Свита часто кланяется, её нужно спасать от радикулита прогреваниями!

Редакция издания “Деловой Монреаль” от всей души поздравляет Александру Марковну с совершеннолетием и желает ей творческих достижений, исполнения всех желаний, крепкого здоровья и долго-долго радовать нас на сцене, в кино, в журналистике и в любой новой ипостаси!

Внушительная монреальская армия поклонников присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям! Многая и благая Вам лета!

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