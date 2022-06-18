Как изгнать белочек, не причинив им вреда

Пушистые красавицы, которые доставляют значительные неудобства жителям. Как с ними бороться гуманными способами

Изгоняем белочек с садов и огородов, но гуманным и высокоточным оружием.

Белочка, распушившая свой изумительный хвост, красива, спору нет. И мы с умилением наблюдаем картины массовых манифестаций белок в садах и огородах, когда десятки красоток важно шествуют между деревьями и кустами, не упуская момента подскочить к проходящему двуногому и потребовать у него еду (“нет с собой орешка? Правда, нет? А если найду?”).

Но белочки могут и надоесть. Своей назойливостью, нападениями на только что родившиеся саженцы или помидорчки, да и благодаря сильнейшему запаху, не уступающему по вони скунсам (разве что от одной белки запах не так силён, но если в вашем дворе поселился десяток созданий, до вонять будет и в помещении). Особенно в период созревания вашего небольшого урожая в садике, а то и на балконе.

Разумеется, сурки, зайцы, еноты, те же скунсы – вся эта живность, заполнившая канадские города, своей назойливостью доставляют ещё больше беспокойства, но не будем делать вид, будто нам неприятно наблюдать за животным миром, расплодившимся во дворах, парках и в укромных местах.

Тем не менее, иногда надо всю эту живность и шугануть. Итак, для того, чтобы отвадить белок (а с ними разговор более прост, чем с сурками, на которых управы нет), можно применить следующие безопасные для них средства:

Кайенский перец. Ни один представитель городского животного мира не любит кайенский перец. Но если сурки, например, пережидают атаку в подземных укрытиях, после чего вновь переходят к партизанским действиям, белки просто покидают территорию, загаженную кайенским перцем. Белки – животные территориальные, обладающие отличным обонянием, посему чужой неприятный запах вынуждает их уйти. Так что посыпать этим перцем участок обяазательно поможет. И острый запах бельичей мочи исчезнет надолго. Можно использовать смесь воды и уксуса. Лучше всего действует яблочный уксус – полить этой смесью дорожки, ограду, стены и крышу сарая… Результат тот же, что и при использовании кайенского перца. Смесь горчицы и воды – результат тот же, но, надо заметить, горчицы придётся использовать много, так что специальная операция обойдётся дороже. Зато опять же, никакой химии. Как ни странно – куриный навоз! Белки его не терпят, и эвакуируются сразу же, после его применения. Навоз можно купить в лавках сельскохозяйственных продуктов. Плюс то, что он действует как удобрение для сада или огорода. Минус в том, что в первые часы после его применения ощущается терпкий запах. Шкурки от цитрусовых – лимоны, грейпфруты, апельсины – их запах отпугивает белок, хотя другие животные к нему безразличны. Ещё один удивительный способ – волосы человека – стоит раскидать по двору состриженные или упавшие клочки волос или пыль, остающуюся после бритья электромашинкой, и белкам это очень не понравится. Обидятся на неприветливых хозяев и уйдут, даже чая не попив. Тот же эффект при использовании кофейной гущи. Не выбрасывать в мусор, а подросить в садик – и опять белки решат вас оставить в покое. Не забывайте об элементарных мерах прикрытия – закрывайте баки с компостом и с мусором, ставьте кормушки для птиц в места, где белкам неудобно до них дотянуться. Выпускайте прогуляться в сад кота или собачку. Эти ребята спуску пришельцам не дадут, как понимаете. Пара выходов на охоту, и белки разбегутся и товаркам расскажут, чтоб те зарекались к вам наведываться. Установите защитные сетки вокруг деревьев. Это не самый лучший способ – вид, конечно, не самый умиротворяющий, зато грызунов отвадит.

Успехов в борьбе, но не переусердствуйте, красивые же создания, правда?