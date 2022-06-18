Проблемы диверсификации в сфере недвижимости

Резкое изменение ситуации на канадском рынке жилья вызывает шок среди домовладельцев, рассчитывающих на то, что их недвижимость поможет им оставаться на плаву и быть социально защищенными при выходе на пенсию

Резкое изменение ситуации на канадском рынке жилья вызывает шок среди домовладельцев, рассчитывающих на то, что их недвижимость поможет им оставаться на плаву и быть социально защищенными при выходе на пенсию.

Дом – это самая крупная инвестиция для большинства канадцев, и наблюдать за снижением его стоимости может быть очень печально. Поскольку Банк Канады повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией, последние данные указывают на резкое падение активности продаж жилья и, как следствие, снижение его цены.

В то время как последствия далеко не похожи на лопнувший пузырь, о котором предупреждали эксперты, в новом отчете экономической группы Desjardins говорится, что цены на жилье могут упасть на 15% с пика 2022 года к концу следующего года.

Дом, с одной стороны, не похож ни на какие другие инвестиции, потому что это буквально крыша над вашей головой. Если фондовый рынок обанкротится, у вас все равно будет где жить.

Но если вы оставите в стороне эмоциональный аспект домашнего очага и дома, это будет похоже на любую другую инвестицию, потому что можно ожидать, что она будет иметь внутреннюю ценность, которая может расти с течением времени. Возможность жить в нем вместо того, чтобы платить арендную плату, очень похожа на дивиденды.

По сравнению с любыми другими инвестициями 15-процентное снижение, которое Дежарден прогнозирует в течение менее чем двух лет, является довольно умеренным.

По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), среднегодовой прирост стоимости недвижимости за каждый 20-летний период превысил пять процентов с момента окончания Второй мировой войны.

Это совпало с гораздо более активными фондовыми рынками для канадцев, которые инвестируют в акции для выхода на пенсию через корпоративные пенсионные планы и зарегистрированные пенсионные сберегательные программы (RRSP).

Недвижимость – это всего лишь один сектор, и он не движется напрямую в тандеме с другими секторами, такими как, например, китайские или технологические акции. В то время как цены на жилье в настоящее время снижаются двузначными цифрами, в качестве другого примера можно привести двузначный рост запасов энергоносителей. Год назад все было наоборот.

Самым большим недостатком вашего дома как инвестиции является его недостаточная диверсификация. Ваш объект жилой недвижимости – это подотрасль в одном географическом регионе. Многое может пойти не так.

Недвижимость состоит из трех основных подотраслей: жилой, коммерческой и промышленной. Лучший способ для среднестатистических инвесторов получить доступ к широкому спектру всех трех активов – это инвестиционные фонды недвижимости (REIT).

Нет предела тому, насколько диверсифицированным может быть REIT. Например, InterRent REIT и Killam Apartment REIT владеют многоквартирными жилыми объектами по всей Канаде. BTB REIT владеет коммерческой, офисной и промышленной недвижимостью, сосредоточенной в Квебеке. RioCan и SmartCentres REITs владеют традиционными розничными предприятиями.

Например, крупные компании REIT сильно пострадали от двойного удара – карантина из-за пандемии и продолжающейся тенденции к электронной коммерции. В то же время переход к электронной коммерции увеличил спрос на REIT, которые владеют промышленными объектами, специализирующимися на складировании, логистике и дистрибуции.

Другие REIT извлекают выгоду из меняющейся демографической ситуации, инвестируя в жилье для пожилых людей по мере увеличения притока бэби-бумеров.

Если этого недостаточно для диверсификации, вы можете владеть всеми основными REIT, зарегистрированными в Канаде, через биржевой фонд iShares S &P / TSX с ограничением REIT.

ETF обычно взимают ежегодную плату, основанную на небольшом проценте от инвестированной суммы, поэтому все же поговорите с квалифицированным инвестиционным консультантом.

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